Ještě větší než Tedom. Fait za miliardy prodává svůj polský vybroušený diamant
- Miliardové žně skupiny Jet Investment pokračují.
- Po exitu ve strojírenském podniku Tedom hlásí skupina další historický obchod.
- Prodej společnosti Rockfin se zařadí mezi největší české transakce letoška.
Investiční společnost Jet Investment Igora Faita se dohodla na své historické transakci. Konsorciu německé investiční skupiny Capmont a polské investiční společnosti Rio Asi podnikatele Rafala Brzosky prodá energetickou společnost Rockfin z fondu Jet 2. Transakce, která se zařadí mezi největší letos oznámené české divestice, podléhá schválení příslušných regulačních orgánů, kvůli čemuž se vypořádání obchodu očekává do konce ledna 2026.
Globální Rockfin, který sídlí v Polsku, se specializuje na dodávky komplexních systémů pro energetickou infrastrukturu. Jet Investment ho do svého druhého fondu koupil v roce 2022 v rámci širšího plánu propojení více strojírenských firem do jednoho holdingu. Součástí měly být kromě Rockfinu i firmy 2JCP, PBS Industry a nedávno prodaný výrobce kogeneračních jednotek Tedom.
Skupina Jet Investment však nakonec plány změnila. „Už před prodejem Tedomu jsme situaci vyhodnotili tak, že pro potenciální kupce bude nejatraktivnější rozvíjet a prodávat společnosti odděleně,“ řekl e15 v lednu partner Jet Investmentu Marek Malík. Prodej Rockfinu tak po Tedomu představuje již druhý významný exit Jet Investmentu během poslední doby. V říjnu 2024 koupila energeticko-strojírenskou skupinu Tedom japonská skupina Yanmar Group, podle Hospodářských novin se cena vyšplhala na úroveň kolem 6,5 miliardy korun.
Nejziskovější firma
Prodej Rockfinu by měl být podle analytiků ještě výnosnější. Důvodem je dynamická růstová trajektorie společnosti, ze které se postupně stala nejziskovější firma celé skupiny Jet Investment. Firma, která v Polsku, Itálii, Švýcarsku, Spojených státech a v Saúdské Arábii zaměstnává celkem 1400 zaměstnanců, letos utrží zhruba rekordních 5,8 miliardy korun a na nové maximum vyšponuje i zisk. Podle informací e15 letošní EBITDA skončí v rozmezí 800 až 900 milionů korun. Pro srovnání: loňský konsolidovaný provozní zisk Tedomu ještě před prodejem druhé nejziskovější firmy skupiny činil zhruba 700 milionů korun.
„Pokud budu vycházet z odhadů pro letošní zisk EBITDA, hodnota transakce by mohla dosáhnout zhruba 6,7 až 7,5 miliardy korun, tedy osmi- až devítinásobku odhadu letošního zisku EBITDA,“ předpokládá Martin Vachata, hlavní analytik a expert na fúze a akvizice poradenské skupiny Talers. Hodnota odpovídá takzvané enterprise value, tedy sumě, do které je započtený i samotný dluh prodávané společnosti.
Podle Vachaty půjde o jednu z největších domácích transakcí letošního roku, a to společně s prodejem firem, jako jsou Zentiva, Adastra, AAA Auto nebo Slevomat. „Spolu s loňským prodejem Tedomu tento obchod potvrzuje schopnost Jet Investmentu realizovat nadstandardní prodeje,“ dodal Vachata.
Rockfin jakožto firma působící v segmentu kritické energetické infrastruktury podle Vachaty dlouhodobě profituje z nutnosti modernizace energetických sítí, posilování bezpečnosti dodávek a investic do přechodných i nových energetických řešení. „Jde o kapitálově i technicky náročný trh s vysokými bariérami vstupu, což omezuje vstup nových konkurentů,“ dokresluje Vachata.
Firmě se podle něj daří díky kombinaci špičkového technického know-how, globální zákaznické základny a schopnosti dodávat komplexní řešení. „Významná je také diverzifikace – vedle tradiční energetiky nabízí i vodíková řešení a výrobu pro obranný průmysl, což zvyšuje stabilitu byznysu a jeho atraktivitu pro investory,“ dodal Vachata.
Že jde o další úspěšný exit skupiny Jet Investment, souhlasí i expert na fúze a akvizice společnosti EY Petr Kováč. „Rockfin se za dobu působení Jet Investmentu posunul ke skvělým výsledkům ve velice perspektivním oboru. Dodává zařízení prakticky v celém spektru energetiky, což činí tuto společnost velice zajímavou a perspektivní k dalšímu rozvoji. Bez znalostí konkrétních parametrů transakce je složité prodejní násobky odhadovat, v tomto případě může být valuační násobek i dvouciferný. Jisté ale je, že se investice z pohledu Jet Investmentu zařadí mezi historicky nejlukrativnější,“ má jasno Kováč.
Jeho slova potvrzuje i Jiří Kroc, projektový ředitel Jet Investmentu, který považuje investici do Rockfinu za mimořádně úspěšnou. „Firmu se nám podařilo etablovat jako světovou jedničku v oboru. Firmu prodáváme ve vynikající kondici – rok 2025 byl ve všech ohledech rekordní, zakázková kniha společnosti dosahuje nejvyšší hodnoty v historii společnosti a trend prudkého růstu bude pokračovat i v následujícím roce,“ doplnil kontext Kroc.
Motivem prodeje je blížící se konec investičního horizontu fondu. „Firmy z portfolia fondu Jet 2 postupně prodáváme. Po úspěšném prodeji holdingu Tedom byl Rockfin logicky další na řadě,“ říká partner Jet Investmentu Malík.
Investiční skupina Capmont podle oficiálního oznámení plánuje pokračovat v nastaveném kurzu růstu a v geografické expanzi zahájené pod vedením Jet Investmentu. Na řadě je zaměření na nové trhy ve Spojených státech a v hledáčku jsou i další regiony, a to zejména v Asii.
„Rockfin v uplynulých letech prošel proměnou z úspěšné lokální firmy na klíčového globálního hráče v energetice. S novým majitelem v zádech budeme dále upevňovat svoji pozici,“ těší se Michal Wróblewski, generální ředitel Rockfinu.
Česká investiční společnost Jet Investment, která se specializuje na investice do středoevropského průmyslu, ve čtyřech fondech kvalifikovaných investorů spravuje aktiva ve výši 17 miliard korun. Spolupodílníci skupiny Igor Fait, Marek Malík, Lubor Turza a Libor Šparlinek dnes řídí investice do firem, jako jsou 2JCP, EDS nebo Likov. V minulosti jejich fondy prošly i společnosti Tedom, Kordárna Plus nebo MSV Metal Studénka.