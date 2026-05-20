Onsemi v Rožnově propouští další stovky lidí. Stát stále nerozhodl o pobídce pro masivní investici
- Onsemi propouští v Rožnově stovky lidí, zatímco obří investice za 44 miliard korun zůstává v nepříjemném vzduchoprázdnu.
- Stát zatím o miliardové pobídce pro klíčový čipový projekt nerozhodl a jednání s centrálou v USA provází řada otazníků.
- Změna strategie zasáhla i špičkový vývoj v Česku a nespokojení zaměstnanci už u konkurence budují nové návrhové centrum.
Dění kolem americké čipové společnosti Onsemi, která chce v Rožnově pod Radhoštěm rozšířit produkci za asi 44 miliard korun, se nepříjemně komplikuje. Firma podle informací e15 v rožnovské výrobě propustila dalších 300 lidí z celkových zhruba 1 700 zaměstnanců. Jde už o druhou vlnu vyhazovů, v dubnu loňského roku bylo propuštěno 170 odborníků, z toho 149 právě v Rožnově.
Onsemi je podle zdrojů obeznámených situací v určitém vzduchoprázdnu, ve vyčkávacím stavu. Evropská komise sice konečně po dlouhých průtazích schválila možnost, že vláda může firmě na expanzi v Rožnově udělit investiční pobídku kolem 11 miliard korun, stát ale zatím o udělení pobídky nerozhodl. Probíhají jednání na úrovni vlády a nejvyššího vedení Onsemi, možný výsledek ale není jasný.
Babišova sabotáž?
Premiér Andrej Babiš v minulosti pobídku pro Onsemi kritizoval. Podle zdrojů z velké části z toho důvodu, že jde o projekt předchozí vlády. Pobídku má na starost ministerstvo průmyslu a obchodu, které se zatím k situaci nevyjádřilo. Ministr Karel Havlíček v zákulisí vystupuje spíše jako podporovatel Onsemi. Během jednání se mají řešit varianty, že by stát neposkytl prostředky, ale například daňové úlevy a podobně. Havlíček na informace a dotazy redakce zatím nereagoval, stejně tak MPO.
Onsemi chce v Rožnově investovat do své budoucnosti, tedy komplexní výroby na bázi karbidu křemíku. Čipy na něm postavené se hodí například do elektromobilů nebo datových center. Onsemi ostatně nedávno získala zakázku od Nvidie nebo čínských automobilek. Jde tak o vítané oživení, podnik měl kvůli utlumené poptávce složité období, což je v cyklickém byznysu s čipy poměrně běžné.
Vlivem toho klesly i tržby české pobočky, a to zhruba o 400 milionů na 6,7 miliardy korun. Společnost už dříve uvedla, že by při expanzi výroby mohla zvýšit tržby o 20 miliard korun a více.
Nekonečné čekání
Paradoxní je, že současné propouštění 300 lidí souvisí právě s karbidem křemíku. Onsemi v Rožnově vyvinulo špičkové technologie pro výrobu waferů, tedy destiček, z nichž se dělají čipy. Centrála ale v rámci aktuálních úspor rozhodla, že tyto desky bude kupovat od externího dodavatele. Nyní se čeká, co bude se státní pobídkou. Centrála Onsemi zatím situaci nekomentovala. Zástupci lokální pobočky nyní nemají mandát mluvit do médií.
Současná situace připomínající limbo má dopad i na nálady uvnitř firmy. Jak e15 informovala, nedávno v Brně otevřela centrum pro návrh čipů německá společnost Elmos. Tu založili nespokojení zaměstnanci Onsemi, kterým vadí hlavně to, že je Onsemi na korporátní úrovni řízeno příliš tabulkově.
Onsemi je pro české čipové a technologické prostředí zásadní firma. Nabaluje na sebe další dodavatele (energetika, materiály, čisté místnosti, elektronové mikroskopy a tak dále) a zároveň se významnou měrou podílí na financování výzkumu a výuky na tuzemských vysokých školách. Onsemi je důležitá rovněž pro Škodu Auto a celý koncern Volkswagen, který se zavázal z Rožnova odebírat čipy nové generace. Blízká lokalita je dobrá i pro případné krize dodavatelských řetězců, jako byla ta za covidu, kdy se musela odstavit výroba automobilů.
Propojený byznys
„Polovodiče nejsou izolovaný sektor, mají silný dopad na další oblasti,“ uvedl tento týden na polovodičovém fóru státní agentury CzechInvest Eduard Muřický, vrchní ředitel sekce hospodářství na ministerstvu průmyslu a obchodu. Citoval z prezentace ministra Karla Havlíčka, který se nakonec nemohl zúčastnit.
Onsemi v Česku kromě výroby provozuje také centrum návrhu čipů a senzorů v Brně. To teď rozšiřuje, firma totiž koupila část brněnské společnosti Codasip zaměřenou na návrh procesorů. Výsledkem by mohly být úsporné procesory pro automobily a další investice s vysokou přidanou hodnotou.
Česko i díky Onsemi vyrobí tři miliony waferů ročně a vyveze tři miliardy čipů. Sektor podle CzechInvestu zaměstnává 11 tisíc lidí a do roku 2029 má ročně růst o 8,5 procenta.