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Aktualizováno: Správce Liberty Ostrava žaluje bývalé vedení o rekordních 19 miliard korun

Okolí areálu Liberty Ostrava.

Okolí areálu Liberty Ostrava. Zdroj: e15 Michaela Szkanderová

ČTK
ČTK
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  • Insolvenční správce Liberty Ostrava podal žalobu na čtyři bývalé členy představenstva.

  • Za způsobení úpadku hutní společnosti po nich požaduje téměř 19 miliard korun.

  • Mezi žalovanými manažery je i bývalý majitel holdingu Sanjeev Gupta.

Insolvenční správce zkrachovalé hutní společnosti Liberty Ostrava Šimon Peták podal ke Krajskému soudu v Ostravě žalobu proti čtyřem bývalým členům jejího představenstva. V žalobě na doplnění pasiv po nich žádá téměř 19 miliard korun. Mezi žalovanými je i bývalý majitel Sanjeev Gupta. Ve středu to sdělil správcův mediální zástupce Michal Štefl.

Žaloba je podle něj zásadním milníkem v procesu vymáhání odpovědnosti představenstva za hospodaření Liberty Ostrava a způsobení jejího úpadku. Správce podal tzv. žalobu na doplnění pasiv podle zákona o obchodních korporacích.

„Právě pro tyto situace, kdy členové představenstva způsobili úpadek, slouží žaloba na doplnění pasiv. Jejím účelem je, aby členové představenstva zaplatili částku, která chybí v majetkové podstatě k uspokojení věřitelů. Úspěšné vymožení nároku z této žaloby může do majetkové podstaty přinést další významné prostředky, které budou následně rozděleny mezi věřitele v rámci insolvenčního řízení,“ uvedl Štefl. Žalovanými jsou Gupta, Ajay Kumar Aggarwal, Ian Mark Hunter a Deepak Sogani.

„Členové představenstva Liberty Ostrava dle informací uvedených v žalobě přispěli k úpadku, respektive způsobili úpadek Liberty Ostrava tím, že zrealizovali celou řadu transakcí se spřízněnými osobami ze skupiny GFG Alliance, kterou ultimátně vlastní a řídí jeden ze žalovaných, Sanjeev Gupta,“ uvedl Štefl.

V důsledku těchto transakcí podle něj odešly z majetku Liberty Ostrava peněžní prostředky a emisní povolenky vysoké hodnoty. Liberty Ostrava proto nebyla schopna platit své dluhy a skončila v úpadku.

„Jak vyplývá ze žaloby, Liberty Ostrava neobdržela peněžní prostředky zpět a za emisní povolenky jí nebyla zaplacena kupní cena. V žalobě je dále uvedeno, že žalovaní jako členové představenstva flagrantně porušovali svou povinnost jednat s péčí řádného hospodáře,“ uvedl mluvčí.

Společnost Liberty Ostrava byla dříve majitelem stejnojmenné ostravské huti. Dostala se ale do dluhů, které nedokázala splácet, a zkrachovala. V konkurzu loni správce prodal huť za 3,01 miliardy korun novému majiteli, teď podnik působí pod názvem Nová Huť (NH).

V podniku nyní fungují tři závody, jejichž provoz tollingově financují jiné firmy - nakupují pro huť materiál a platí jí za jeho zpracování. Prvovýrobu, tedy výrobu oceli, Liberty ukončila, když odstavila vysokou pec a koksovnu. Firma vyrábí trubky, svitky, plechy a další ocelové produkty. Během insolvenčního řízení podnik propustil více než polovinu zaměstnanců, nyní NH zaměstnává okolo 2000 lidí.

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