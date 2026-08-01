Kde vydělávají realitní investoři nejvíce? Tahle česká města dělají z majitelů bytů boháče
- Mezi českými regiony panují obrovské rozdíly v cenách bytů: nejlevněji nakoupíte na Sokolovsku, nejdráže na Praze 1.
- Průměrný celkový výnos z bytu kombinující růst ceny a nájem dosáhl téměř šestnácti procent a zdatně konkuroval Wall Street.
- V nejrychleji rostoucím regionu zdražily byty v uplynulém roce téměř o čtyřicet procent.
Ve kterém českém okrese vás aktuálně vyjde byt nejlevněji? Na Sokolovsku: za metr tam nedáte ani 38 tisíc korun. Kde byty oproti loňsku zlevnily? Třeba v Bruntále nebo Rokycanech: byty tam vyjdou o téměř pět procent levněji než před rokem. Věděli jste, že byty v okrese Praha-východ jsou v průměru o deset tisíc levnější než ty v okrese Praha-západ? A víte, že byt v okrese Praha-východ stojí v průměru zhruba polovinu toho, co byt na Praze 1? A konečně: investovali byste raději do jednoho bytu v centru Prahy, nebo byste za stejnou částku koupili šest a půl bytu v Sokolově?
To bylo jen pár aktuálních čísel z trhu, abychom se dostali do numerické ráže. Rozebereme si dnes totiž, do jakých lokalit v Česku nakouknout, pokud jsme se rozhodli udělat tak zásadní krok, jako je koupě investičního bytu. Jak už dávno víme, výnosy z nájmu v Česku už nějakou dobu připomínají spíše investiční satiru. Jinými slovy, nákup bytu na pronájem lze aktuálně jen těžko ospravedlnit bez toho, abychom kromě výnosu z nájemného počítali i se samotným zhodnocením bytu. To nám totiž teprve může z celé investiční akce namísto neopodstatněného stresu udělat lukrativní investici.
Výpočty nad daty portálu Sreality nám prozradí, že byty v průměru za celé Česko oproti loňsku podražily přesně o 12,23 procenta. To je pro loňské investory pochopitelně dobrá zpráva. Když k tomu navíc připočteme průměrných 3,58 procenta hrubého výnosu z pronájmu, vychází nám z toho, že investor do bytu má po roce výnos 15,81 procenta. To není špatné. Americký akciový index S&P 500 kupříkladu vydělal za stejnou dobu jen o jeden a půl procentního bodu více, a to při nesrovnatelně vyšším riziku. O nevyzpytatelnosti dolaru raději nemluvě.
Ale skončeme už s průměry. Ostatně ten statistický fór o dvou rodinách, kde první má k večeři celé kuře a druhá vůbec nic, a v průměru tedy obě půlku, určitě znáte. Stejně jako se extrémně liší napříč Českem cena metru bytu, liší se i tempo jejich zhodnocení. Představte si třeba, že byt v Uherském Hradišti za poslední čtyři roky zdražil jen o 20 procent. Není to sice něco jako legendární drát v oku, ale jsou regiony, kde byty rostly násobně rychleji. Dnes si ukážeme, které regiony se právě vezou na nejvyšší růstové vlně a kde byty za uplynulý rok zdražily až o téměř 40 procent.
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