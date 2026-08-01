Komárek posiluje v IT. Aricoma koupila švýcarskou technologickou firmu Dentsu Tracking
Technologická společnost Aricoma ze skupiny KKCG koupila švýcarskou firmu Dentsu Tracking.
Švýcarská firma vyvíjí systémy pro kontrolu dodavatelských řetězců.
- Nová akvizice posiluje pozici podniku Karla Komárka v západní Evropě.
Technologická společnost Aricoma ze skupiny KKCG koupila švýcarskou firmu Dentsu Tracking, která poskytuje technologická řešení pro kontrolu dodavatelských řetězců nadnárodním firmám a veřejným institucím v Evropě. Přibližně 60 odborníků společnosti bude nově poskytovat své služby pod značkou Aricoma. Uvedla to v tiskové zprávě. Cenu nezveřejnila.
Aricoma získala samostatnou divizi od globální marketingové, reklamní a komunikační skupiny Dentsu. Dentsu Tracking sídlí ve Švýcarsku a vedle něj působí zejména ve Španělsku. Mezi její zákazníky patří evropské instituce a národní vlády v Evropské unii i mimo ni, včetně Spojeného království a Gibraltaru, stejně jako mezinárodní luxusní značky a společnosti z hodinářského průmyslu.
"Aricoma se stala v oblasti IT služeb nejen domácím leaderem, ale v posledních letech i důležitým hráčem v části západní Evropy. Jsme proto rádi, že můžeme nové technologické experty na takzvaný tracking a tracing, tedy řešení, která pomáhají významným institucím i mezinárodním společnostem dohlížet na jejich dodavatelský řetězec, začlenit do naší firmy. Současně s tím rozšíříme naše působení ve Švýcarsku a ve Španělsku," uvedl generální ředitel Aricomy Milan Sameš.
Aricoma nejnovější akvizicí posiluje svou pozici na západoevropských trzích. Už v roce 2024 koupila lucemburské softwarové vývojáře NeoFacto a letos v lednu od společnosti Convotis poskytovatele SAP služeb Sapphir ve Slovinsku a SAP divizi v Rakousku.
Aricoma poskytuje služby v oblasti IT infrastruktury, cloudu, podnikových aplikací, kybernetické bezpečnosti, digitalizace veřejného sektoru a systémové integrace. Pod hlavičku Aricoma spadají softwaroví vývojáři Neofacto z Lucemburska, Sapphir ve Slovinsku a společnost Clarystone. Aricoma je součástí technologického pilíře investiční skupiny KKCG, zaměstnává na 2300 lidí a její tržby přesahují 12 miliard korun.