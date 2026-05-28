Trh přestal věřit na uklidnění situace v Íránu. Ropa po americkém útoku zdražuje
Ceny ropy na světových trzích rostou poté, co Spojené státy znovu zaútočily na Írán. Ceny ve středu klesaly po zprávě íránské televize, že dojednávané memorandum o porozumění předcházející mírové dohodě mezi USA a Íránem počítá s otevřením Hormuzského průlivu. Washington ale následně tyto informace popřel.
Kolem 7:45 SELČ cena severomořské ropy Brent rostla o 3,12 procenta na 97,23 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu zdražovala o 3,41 procenta na 91,70 dolaru za barel.
Spojené státy oznámily, že provedly nové „obranné“ údery v jižním Íránu. Podle agentury AFP americký představitel ve středu večer řekl, že americká armáda sestřelila čtyři íránské drony a provedla letecké údery na pozemní základnu na jihu země. Jde o druhou takovou operaci v tomto týdnu. Íránské revoluční gardy uvedly, že v reakci na úder poblíž letiště Bandar Abbás udeřily na americkou leteckou základnu. Neupřesnily kde, ale vzdušné útoky hlásil Kuvajt.
USA ve středu popřely zprávu íránské státní televize o návrhu prozatímní mírové dohody, po níž ceny ropy prudce klesaly. „Tato zpráva z médií ovládaných Íránem není pravdivá a memorandum o porozumění, které ‚zveřejnili‘, je naprostý výmysl,“ uvedl ve středu Bílý dům v příspěvku na sociální síti X. „Nikdo by neměl věřit tomu, co šíří íránská státní média,“ dodala americká administrativa.
Podle informací íránské státní televize by v případě podpisu memoranda o porozumění se Spojenými státy přestal Teherán narušovat dopravu v Hormuzském průlivu. Spojené státy by naopak stáhly své vojenské síly z blízkosti Íránu a uvolnily vlastní blokádu íránských přístavů. Televize podle agentury Reuters uvedla, že získala návrh prvotního a neoficiálního rámce pro dojednávané memorandum o ukončení válečného konfliktu.
Vznikající memorandum o porozumění mezi USA a Íránem vychází z nepřímých jednání, která byla zahájena v dubnu po uzavření příměří ve válce, kterou rozpoutaly koncem února Spojené státy a Izrael leteckými útoky na Írán. Teherán na údery odpověděl útoky na státy Perského zálivu a také z větší části zablokoval dopravu přes Hormuzský průliv.
Klíčovou úžinou před válkou proudila asi pětina globálních dodávek ropy, ropných produktů či zkapalněného zemního plynu (LNG), ale také například zhruba třetina celosvětové přepravy zemědělských hnojiv po moři.