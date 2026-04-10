Data Check: Kdy začne drahá ropa a plyn drtit českou ekonomiku? Projděte si scénáře
- Uzavřený Hormuzský průliv kvůli válce na Blízkém východě způsobuje světové ekonomice značné potíže.
- I přes ohlášené příměří mezi USA a Íránem ale průlivem zatím proplouvá jen minimum plavidel.
- Co když k plnému obnovení provozu v průlivu v následujících týdnech nedojde? Česku hrozí vysoká inflace i výrazné zpomalení ekonomiky.
I přes uzavřené dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem se drží ceny ropy a plynu stále vysoko. Výpadek dodávek těchto komodit především do Asie se promítá do vyšších cen po celém světě, sekundárně tak tato situace dopadá také na Evropu včetně Česka. Nejde přitom pouze o cenu pohonných hmot. Česko je jako země s vysokým podílem průmyslu v ekonomice velmi náchylné na zdražování energií.
V simulaci níže si můžete vyzkoušet, jak růst cen ropy ovlivňuje různé sektory české ekonomiky. Všechny modely vycházejí z predikcí hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila.
Kdy drahá ropa začíná brzdit ekonomiku?
Interaktivní model ukazuje, jak by stoupající cena ropy postupně dopadala na ekonomiku – od mírného omezení spotřeby až po výrazné utlumení poptávky.
Plošné omezenínad 155 $/bbl
Ropa už ukrajuje přes 5,2 % HDP – historicky riziková úroveň pro ekonomiku.
Výrazné omezení130–155 $/bbl
Hluboký útlum. Petrochemie a automobilky omezují výrobu.
Počáteční omezení110–130 $/bbl
Energeticky náročné provozy (chemie, cement, keramika) zpomalují.
Minimální dopad90–110 $/bblAktuálně 98 $
Drobné omezování spotřeby, méně jízd autem.
Bezpečné pásmopod 90 $/bbl
Běžný tržní stav. Nabídka a poptávka jsou v rovnováze.
Český průmysl významně ovlivňuje také cena plynu. Evropa je po odstřihnutí od ruských plynovodů silně závislá na dovozu zkapalněného plynu (LNG) po moři. A právě přes Hormuzský průliv putovala na světové trhy zhruba pětina globálních dodávek LNG, především z Kataru. Tyto dodávky teď světovým trhům citelně chybějí.
V následujícím modelu si můžete vyzkoušet, při jakých cenách na evropské burze (TTF) se začínají utlumovat jednotlivé sektory tuzemského průmyslu a při jakých cenových hladinách hrozí opakování plošné energetické krize z roku 2022.
Kdy drahý plyn začíná brzdit ekonomiku?
Interaktivní model ukazuje, jak by stoupající cena plynu postupně dopadala na ekonomiku – od mírného omezení spotřeby až po výrazné utlumení poptávky.
Energetická krize150+ €/MWh
Režim roku 2022, cenové stropy a mimořádné zásahy státu.
Plošné omezení100–150 €/MWh
Amoniak, ocel a keramika stojí nebo výrazně omezují výrobu.
Průmyslové odstávky50–100 €/MWhAktuálně: 45 €/MWh
Sklárnám a hutím se výroba přestává vyplácet, proto ji musí omezit.
Coal switch35–50 €/MWh
Elektrárny přecházejí na uhlí.
Běžná situacepod 35 €/MWh
Trh funguje bez plošných odstávek, firmy jsou ještě v provozně zvládnutelném pásmu.
Jak tvrdě může krize Česko zasáhnout?
Celkový dopad krize na zdražování a na výkon české ekonomiky závisí na několika faktorech. Zásadní je rozsah globálního výpadku a jeho délka. A také panika na trzích, která může krizi prohlubovat.
Předpokládá se, že samotný výpadek celkových světových dodávek je sice u ropy a plynu až pětinový, částečně a krátkodobě ho však může tlumit uvolnění strategických rezerv Mezinárodní energetické agentury (IEA) nebo uvolnění ekonomických sankcí na některé státy, aby se na světové trhy dostalo více ropy. Stěžejní je v tomto případě ale délka přerušení dodávek. Čím déle se krize povleče, tím budou dopady na světovou ekonomiku včetně Česka výraznější.
Níže se můžete podívat na scénáře, které ukazují, jak by se zablokování Hormuzu mohlo propsat do růstu inflace a jak moc by mohlo ukrojit původně předpovídaný nadějný růst české ekonomiky.
Procenta (10 procent, 20 procent) vyjadřují rozsah globálního výpadku dodávek energií. Časový údaj určuje trvání šoku, než dojde k přizpůsobení trhu. Panika modeluje strach a hromadění zásob, které skokově zvyšují ceny komodit.
Scénáře pro Česko
10 % (3 měs.)
Ekonomika se dokáže přizpůsobit bez hlubokých strukturálních jizev.
Očekávaná inflacePůvodní prognóza ČNB: 1,6 %
Vývoj HDPPůvodní prognóza ČNB: +2,9 %
20 % (3 měs.)
Výrazné omezení dodávek. Průmysl citelně brzdí, inflace dostává nový impuls.
Očekávaná inflacePůvodní prognóza ČNB: 1,6 %
Vývoj HDPPůvodní prognóza ČNB: +2,9 %
20 % (6 měs.)
Dlouhotrvající krize zvyšuje kumulativní dopad na HDP.
Očekávaná inflacePůvodní prognóza ČNB: 1,6 %
Vývoj HDPPůvodní prognóza ČNB: +2,9 %
20 % + panika (3 měs.)
Preventivní hromadění zásob vyhání ceny do extrému.
Očekávaná inflacePůvodní prognóza ČNB: 1,6 %
Vývoj HDPPůvodní prognóza ČNB: +2,9 %
20 % + panika (6 měs.)
Dlouhotrvající krize způsobí hlubší strukturální škody.
Očekávaná inflacePůvodní prognóza ČNB: 1,6 %
Vývoj HDPPůvodní prognóza ČNB: +2,9 %
Katar izolovaně
Ropa zůstává v klidu, ale plyn zažívá otřes z výpadku LNG.
Očekávaná inflacePůvodní prognóza ČNB: 1,6 %
Vývoj HDPPůvodní prognóza ČNB: +2,9 %
Co modely ukazují?
Každý model simuluje očekávanou inflaci a vývoj HDP při naplnění konkrétního scénáře. Kromě toho ukazuje i odhadované cenové rozpětí ropy Brent na světových trzích a plynu TTF na evropské burze.
Jako výchozí bod využívá předkrizovou prognózu ČNB pro rok 2026. U inflace (původní prognóza 1,6 procenta, v grafice znázorněná plnou oranžovou barvou) k ní přičítá odhadovaný krizový nárůst, který představuje šrafovaná část. Tučným oranžovým písmem je pak vyjádřeno celkové rozpětí, ve kterém by se inflace reálně pohybovala.
Vývoj HDP je znázorněn trochu jinak. Původní růstová prognóza ČNB pro rok 2026 (+2,9 procenta) je v grafu vyznačena černou ryskou. Barevný pruh následně ukazuje rozpětí, kam až by se při daném scénáři mohl růst (nebo případný pokles) české ekonomiky propadnout.
Jak to číst v praxi: Například při 20procentním výpadku dodávek po dobu tří měsíců by se inflace v Česku mohla zvýšit o jeden až tři procentní body oproti původní prognóze ČNB. Podle modelu by se tak pohybovala v rozpětí 2,6 až 4,6 procenta. Český HDP by za této situace ještě pravděpodobně udržel růst (mezi +0,1 až +1,7 procenta), ale oproti původním plánům ČNB by to znamenalo citelný propad o 1,2 až 2,8 procentního bodu.
Jak model počítá s reakcí trhu a českými specifiky?
Výpočty vycházejí z ekonomických modelů, které zohledňují dvoufázovou reakci trhu. V prvních týdnech po šoku ceny komodit prudce vystřelí vzhůru, protože chybí okamžitá náhrada. Postupem času se ale situace začne stabilizovat – firmy zničí část poptávky tím, že omezí výrobu, nebo přejdou na jiná paliva (například z plynu na uhlí). Model proto rozlišuje krátkodobý cenový extrém a následné střednědobé přizpůsobení.
Zásadní je ale lokální dopad. Protože má Česká republika vysoký podíl energeticky vysoce náročného průmyslu a energie tvoří významnou část našeho spotřebního koše, zasáhne nás krize tvrději než řadu jiných států. Výpočty proto na základě metodiky Mezinárodního měnového fondu a historických dat počítají s tím, že se u nás zdražení ropy a plynu propíše do růstu inflace a poklesu HDP zhruba o 20 procent silněji, než je běžný průměr.
Na podrobnou metodologii se můžete podívat níže.
Jak se situace vyvíjí nyní?
Hormuzský průliv je zablokovaný už od 1. března, kdy Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán. Průliv je tak blokovaný už šestým týdnem. I přes uzavření dvoutýdenního příměří mezi USA a Íránem zůstává námořní doprava stále výrazně omezená a k plnému odblokování zatím nedošlo. Plavba je momentálně možná pouze ve striktně vymezených bezpečných trasách, které musejí lodě koordinovat s íránskými revolučními gardami. Mimo tyto koridory hrozí podle úřadů reálné nebezpečí námořních min a některé tankery už byly donuceny změnit směr.
Úplné otevření úžiny přitom bylo jednou z hlavních podmínek amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten už na sociálních sítích pohrozil, že pokud nebude uzavřena a plně dodržována skutečná mírová dohoda, americká armáda v oblasti zůstane a je připravena znovu tvrdě udeřit. Šanci na rychlé vyřešení navíc podkopávají pokračující izraelské útoky na Libanon, kvůli nimž Írán zpochybňuje smysl nadcházejících mírových jednání v Islámábádu.