Rozvoj Prahy je důležitý pro celé Česko. Hospodářská komora vyzvala ke schválení Metropolitního plánu
- Hospodářská komora vyzvala pražské zastupitele ke schválení nového Metropolitního plánu.
- Podle Komory Praha dlouhodobě staví výrazně méně bytů, než potřebuje.
- Bez nového územního plánu hrozí komplikace při povolování bytů i infrastruktury.
Praha potřebuje nový územní plán, jinak se bytová krize ještě zhorší, tvrdí Hospodářská komora České republiky, která vyzvala pražské zastupitele, aby na čtvrtečním jednání schválili nový Metropolitní plán. Podle Komory už po čtrnácti letech příprav není důvod jeho přijetí dál odkládat.
Prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček uvedl, že Praha dlouhodobě trpí nedostatkem nové výstavby. „V Praze se už roky opakuje stejná diskuse o tom, kdo může za růst cen bydlení. Jednou jsou na vině investiční byty, podruhé krátkodobé pronájmy, potřetí cizinci. Realita je ale jednoduchá: v Praze se dlouhodobě staví o dvě třetiny méně bytů, než metropole potřebuje,“ řekl.
Podle něj žádná regulace sama o sobě problém nevyřeší. „Praha potřebuje hlavně stavět. A aby mohla stavět, potřebuje mít nový územní plán, protože ten z roku 1999 už nové době nestačí,“ dodal Zajíček.
Výstavba na brownfieldech i více domů do výšky
Hospodářská komora podporuje směr plánu, který počítá s výstavbou především uvnitř města, například na brownfieldech, v bývalých průmyslových areálech nebo v okolí někdejších nákladových nádraží. Podle Komory je takový rozvoj levnější z pohledu infrastruktury a zároveň méně zatěžuje dopravu i životní prostředí než další rozšiřování zástavby za hranice Prahy.
Zajíček zároveň uvedl, že Praha bude muset v budoucnu více stavět do výšky. „Cena pozemků zásadním způsobem ovlivňuje cenu každého jednoho metru čtverečního bytu a probuzení zatím mrtvých ploch uvnitř města a využití jejich výškového potenciálu je jeden z klíčových úkolů,“ řekl.
Komora připouští, že některé části Metropolitního plánu vyvolávají spory mezi odborníky i veřejností. Podle Zajíčka ale dokument představuje kompromis po letech vyjednávání a další diskuse mohou pokračovat i po jeho schválení.
„Metropolitní plán není dokonalý. Vnímáme, že část odborné i laické veřejnosti má k některým konkrétním parametrům výhrady. Tyto diskuse jsou legitimní a mohou pokračovat i poté, co plán vstoupí v platnost,“ řekl prezident Komory.
Varoval zároveň, že současný územní plán z roku 1999 přestane za zhruba 18 měsíců platit. Pokud by Praha do té doby nový dokument neschválila, mohlo by to podle něj výrazně zkomplikovat nejen výstavbu bytů, ale i škol nebo dopravní infrastruktury.
Samotný plán bytovou krizi nevyřeší
Hospodářská komora zároveň upozornila, že samotné schválení nového územního plánu bytovou krizi nevyřeší. Vedle něj bude podle ní potřeba také zrychlit stavební řízení, zajistit stabilnější legislativní prostředí a podpořit výstavbu nájemního bydlení. Příprava Metropolitního plánu začala v roce 2012. Dokument prošel třemi koly veřejného projednání a úřady během procesu vypořádaly desítky tisíc připomínek.