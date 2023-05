Venator vyhlásil bankrot. Do britské chemičky investovali i Češi | e15.cz

Britská chemička Venator Materials vyhlásila ve Spojených státech bankrot, informuje agentura Reuters . Do firmy od loňského roku investovala finanční skupina J&T a třeba i známý investor Michal Šnobr, k nimž se později přidaly stovky drobných burziánů z České republiky a ze Slovenska. Venator odhaduje objem svých aktiv i závazků v rozmezí jedna až deset miliard dolarů, tedy až 217 miliard korun. Společnost uvedla, že má přes 5000 věřitelů a odhaduje, že bude mít prostředky k vyplacení nezajištěných věřitelů.

S cennými papíry Venatoru se obchoduje na newyorské burze. Firma se loni obrátila na poradenské společnosti, aby jí pomohly zlepšit stav likvidity a snížit náklady. Skupina J&T a investor Šnobr loni v květnu oznámili, že ve firmě získali 9,42 procentní podíl. Stali se tak druhým největším akcionářem podniku. Investici provedl nový fond J&T MS 1 SICAV, který J&T a Šnobr společně založili. Fond postupně podíl zvyšoval.

V otevřeném dopise ze začátku letošního roku fond J&T kritizoval vedení chemičky a její finanční výsledky. Uvádí v něm také, že ve firmě drží 14,3 procenta akcií. V reakci na dopis britská společnost mimo jiné uvedla, že přijala program snižování nákladů a plánuje odprodej aktivit v segmentu s oxidy železa. V posledních měsících se Venator rovněž snažil zvýšit prodej svých barviv a funkčních aditiv.

Šéf společnosti Simon Turner v únoru v komentáři k výsledkům hospodaření zdůraznil, že makroekonomické podmínky však byly i nadále náročné. „Může se stát, že nebudeme mít dostatek likvidity, abychom mohli pokračovat v provozu a mohli dále podnikat po neomezenou dobu,“ napsala tehdy společnost ve výroční zprávě. Turner také uvedl, že firma snížila výdaje a plánuje omezit zásoby tak, aby odpovídaly poptávce.

Šnobr již dříve řekl E15, že investice do akcií společnosti Venator je sázkou na to, že hodnota aktiv firmy značně převyšuje její dluhy. A tak i kdyby se firma či její části prodávaly, na akcionáře by stále zbylo dost peněz.

Hodnotu firmy navíc Šnobr vidí v tom, že výrobní závody, jakými disponuje Venator či některé jiné firmy z odvětví, je zejména v Evropě takřka nemožné znovu postavit, hlavně z důvodu nových regulací. „Takové výrobní závody už těžko někdo někdy v Evropě či v USA postaví. O to větší je jejich hodnota,“ uvedl.

Kurz akcií firmy Venator byl v závěru minulého týdne pouhých 27 centů, o 85 procent nižší než před rokem. Podle hlášení pro amerického regulátora činila průměrná nákupní cena jedné akcie v případě fondu J&T 1,54 dolaru.