Aktualizováno: Brno bude nezávislé, narozdíl od ostatních českých měst. REsummit e15 otevírá budoucnost měst i realit
- REsummit e15 se zaměřuje na budoucnost realit, developmentu a měst v Česku.
- Program propojuje developery, investory, architekty i zástupce veřejné správy.
Energetická revoluce v praxi
Česká města jsou z hlediska energií závislé na tom, co se děje ve světě. Brno to chce změnit pomocí horkovodu. Jde o energetickou stavbu za 18 miliard korun, která bude mít 42 kilometrů a povede z Dukovan do moravské metropole. „Byli jsme z 80 procent závislí na zemním plynu a přemýšleli jsme, jak to změnit,“ líčí generální ředitel společnosti Teplárny Brno Petr Fajmon.
Město má už klíčové smlouvy s ČEZ, a také schválenou dotaci. Aktuálně energetickou stavbu projektuje. Až bude hotová, podaří se snížit emise. Brno bude ale zároveň schopné garantovat stabilní cenu tepla na dalších třicet let bez ohledu na geopolitickou situaci. Ceny by se zároveň měly asi o deset minut snížit.
Londýn chápe byznys jako driver rozvoje
Jen samotné zahájení stavebního řízení trvá několik měsíců, uvedl na debatě ke stavebnímu zákonu Pavel Sovička z Panattoni. „Ve Středočeském kraji jsme žádali o povolení ve zrychleném režimu a stejně jsme na něj čekali několik měsíců. Všechny prodlevy způsobují obrovské škody ekonomice, každý měsíc zdržení stojí desítky až stovky milionů korun,“ míní Sovička.
Šéf výstavby Penta Real Estate Rudolf Vacek k tomu přidává srovnání z Londýna, kam skupina před pár měsíci vstoupila. „Londýn chápe byznys jako driver rozvoje města. Nebojí se rozhodovat, ani implementovat moderní architekturu do centra města,“ líčí.
Podle vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního práva Hany Landové by tohle všechno měl změnit nový stavební zákon. „Zcela se změní filosofie zákona, od současného preventivního protivýstavbového přístupu, to bude pravý opak,“ slibuje Landová.
Města zítřka
V jednotlivých debatách vystupují zástupci developerských skupin, fondů, architektonických studií, měst, finančního trhu i veřejné správy. Prvním z nich byl Max Verteletskyi, CEO a spoluzakladatel společnosti Spaceti, ktera pomáhá optimalizovat využití prostoru a energie a zvyšovat efektivitu budov prostřednictvím dat a platformy umělé inteligence.
„Nemovitosti se stanou digitálními assety, už to nebude jen o cihlách či betonu, ale bude záležet na infrastruktuře. Každá budova bude sbírat spoustu dat o tom, co se v ní děje, a ty budou mít velkou hodnotu,“ říká šéf společnosti Spaceti Max Verteletskyi. Zaměstnanci díky němu poznají, kdy je volná zasedačka, umí se napojit na řízení světel a postarat se o správu celého domu. Systém využívá například Nvidia. Vodafone, EPH či Deloitte.
REsummit 2026
Jaká bude tvář Prahy a celého Česka za deset let? Právě na tuto otázku se zaměřuje e15 REsummit 2026, který propojuje svět realit, architektury, urbanismu, investic i městské infrastruktury. Akce se koná v Nové Spirále na pražském Výstavišti a nabízí pohled na to, kde budeme v budoucnu bydlet, v jakém prostředí budeme pracovat a jak se budou proměňovat místa, v nichž trávíme volný čas.
RESummit e15 tak nabízí nejen debatu o číslech, výnosech a projektech, ale hlavně o tom, jak se velké investice promítají do každodenního života. Od dostupnosti bydlení přes podobu veřejného prostoru až po nové sportovní arény či energetiku měst. Cílem je ukázat, kdo a jak dnes formuje prostředí, ve kterém bude Česko žít v příští dekádě.