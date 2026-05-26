Seznam loni rekordně zvýšil tržby. Plánuje svůj AI model nabídnout v zahraničí
- Tuzemský Seznam.cz loni zvýšil tržby o 3,7 procenta na rekordních 6,454 miliardy korun.
Kvůli rozsáhlým investicím do rozvoje služeb a produktů však firmě klesl zisk před zdaněním o 11,2 procenta na 1,33 miliardy korun.
Internetový lídr již nasadil umělou inteligenci na 60 místech a do konce roku plánuje nabídnout svůj vlastní AI model.
Největší tuzemská internetová firma Seznam.cz zvýšila loni tržby o 3,7 procenta na rekordních 6,454 miliardy korun Zisk před zdaněním proti předcházejícímu roku firmě klesl o 11,2 procenta na 1,33 miliardy korun. Důvodem snížení zisku jsou rozsáhlé investice do rozvoje produktů a služeb. Oznámili to zástupci společnosti na dnešní tiskové konferenci.
„Loňský rok byl rokem významných inovací, automatizace a rozvoje našich produktů a služeb. Do řady z těchto aktivit bylo potřeba investovat nemalé finanční zdroje, což se projevilo na výsledném zisku. Věříme ale, že právě možnost rozvíjet nové technologie nám dává v českém prostředí velkou konkurenční výhodu a drží nás v pozici leadera on-line trhu,“ uvedl člen správní rady Pavel Zima.
Seznam.cz se věnoval rozvoji vlastní umělé inteligence. Vlastní velké jazykové modely SeLLMa najdou uživatelé v současné době téměř na všech službách, ať už jde o Zboží.cz, Vyhledávání, Email.cz, zpravodajský obsah nebo reklamní systémy. Firma mimo jiné spustila v loňském roce testovací verzi svého Seznam Asistenta, v letošním roce ho dále rozvíjí.
Doba se posunula
Během roku 2025 firma na platformě Medium.cz zavedla možnost dobrovolných příspěvků autorům a následně i uzamykání obsahu za paywall. „Doba se posunula a my vidíme větší ochotu uživatelů platit za kvalitní služby a obsah. To je důvod, proč jsme se v Seznamu rozhodli tuto cestu vyzkoušet. A kromě příležitosti zamykat za předplatné uživatelský obsah, jsme se rozhodli zpoplatnit prémiové funkce na dalších službách, jako Sreality.cz, Seznam Zprávy nebo Mapy.com,“ dodal člen správní rady Matěj Hušek.
Mapová služba loni dokončila rebranding z původně lokální značky Mapy.cz na Mapy.com a zaznamenala výrazný růst zejména v zahraničí, kde rostla rychleji než na domácím trhu. Přibylo více než jeden milion nových uživatelů a podíl zahraničních uživatelů dosáhl 30 procent. Významně se zvýšil také počet předplatitelů služby Mapy.com Premium.
Vedle mapové služby uvažuje česká internetová jednička o zahraniční expanzi i se svou novou sociální sítí Lidé.cz, která v listopadu 2025 nahradila původní diskuse pod články. Ke konci roku 2025 překročila služba hranici 63 milionů zhlédnutých stran a je dostupná také prostřednictvím mobilní aplikace pro iOS a Android.
Technologickou i produktovou modernizací loni zaznamenaly také oborové služby. Služba Sbazar.cz změnila design a komunikace mezi uživateli byla přesunuta do interního nástroje Messenger, který snižuje riziko podvodného chování. Na Sreality.cz byly zavedeny balíčky inzerce pro soukromé inzerenty a rozšířila se nabídka o nové produkty, například tipy na nemovitosti v zahraničí.
Seznam letos slaví 30 let. V roce 1996 ho založil Ivo Lukačovič jako katalog odkazů. Počáteční investice byla 50 tisíc korun. V katalogu bylo okolo 1000 webů a měl v průměru 10.000 přístupů denně. V současnosti jeho služby využívá přes 90 procent tuzemské internetové populace a domovskou stránku navštíví denně čtyři miliony uživatelů. Seznam má 30 produktů a služeb a 2000 zaměstnanců. Lukačovič je v současnosti jediným vlastníkem Seznamu.