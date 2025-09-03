Sto milionů za dva dny. Fanoušci se podcasterovi Vojtovi Žižkovi složili na pražský činžák
Jak od drobných investorů sehnat sto milionů korun během dvou dnů? Solidní realitní projekt a poutavý výnos stačit nemusí, nutností je připojit významný bonus. Třeba brand populárního influencera. Vojtovi Žižkovi se to povedlo.
Je první školní den letošního roku a crowdfundingová platforma Fingood posílá klientům avízo k nové realitní investici. Čtyřiadevadesát milionů korun na financování nákupu činžáku v pražském Podolí, tedy v jedné z nejlukrativnějších částí metropole.
Jinak vcelku standardně působící nabídka nabere grády v okamžiku, kdy se potenciální investor dozví, že pro peníze si na trh jde jedna z nejznámějších postav české podcastové scény Vojta Žižka. A je o dalších čtyřiadvacet hodin později a peníze na dům jsou po kupě. Investoři se o premiérový Žižkův realitní crowdfundingový počin téměř poprali.
„Kupní smlouva je podepsaná a v příštích dnech bude dům uhrazen,” říká Vojta Žižka s tím, že za bezmála stomilionovou půjčku ručí krom podolského činžáku i dvojicí směnek podepsaných jím a jeho obchodním partnerem, podnikatelem Martinem Ladyrem.
Oba stojí rovným dílem za společností Podolská 144, která miliony přes Fingood nabrala. Právě Ladyr, který spravuje vlastní realitní portfolio, podle Vojty Žižky s tipem na nákup domu přišel. ŽIžka je ze svých podcastů znám jako burzovní i realitní investor, premiérou je pro něj zkušenost s crowdfundingem. Sám do projektu podle svých slov dal deset milionů z vlastních peněz.
„Samotného mě překvapilo tempo, jakým jsme peníze vybrali. Snažím se o co největší transparentnost projektu, právě proto za něj oba ručíme krom nemovitosti i svým majetkem,” tvrdí Źižka. Influencer se svým parťákem nabídli investorům příběh o rychlém zhodnocení 94 milionů na 150, a to v nadcházejících dvanácti měsících. Cestou ke zhodnocení investice má být doslova naporcování domu na jednotlivé byty.
Činžák je totiž nyní zapsaný v katastru jako jeden celek, tedy celý dům patří jednomu majiteli a nelze ho oficiálně rozdělit na byty nebo kanceláře. Právě „nasekání” domu na byty a jejich následný prodej je gró celého byznysplánu. Žižka tvrdí, že celý projekt chce s partnerem dotáhnout do konce, prý tak nejde o pouhý marketing všech zúčastněných aktérů, kdy by například Podolskou 144 obratem prodali dál. Platforma Fingood na bližší dotazy e15 po charakteru vztahů s Žižkou odkázala na podcastera jako postavu, která bude "tento projekt výhradně komunikovat."
„Projekt je jasnou ukázkou toho, jaký vliv mají v dnešní době influenceři. Samotná forma investice i očekávaný výnos se jeví docela atraktivně a renomé lidí, kteří za tím stojí, projektu přidává,” soudí investiční poradce společnosti 4fin Jiří Ušjak. Obchodní strategie propojující brand influencera s jeho projekty podle expertů dobře funguje.
„Rizikovost developerských projektu se odvíjí od praktických zkušeností developera. Podcasteři nejsou developeři, ale samozřejmě se mohou s nějakým zkušeným developerem spojit. I proto Vojta Žižka jde do projektu s Martinem Ladyrem, který má v oblasti realit výrazně vyšší zkušenosti,” uvádí analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.
Vlastním jménem Vojta Žižka se v roce 2021 po deseti letech v České spořitelně, kde v závěru svého působení vedl tým lidí spravujících aktiva v objemu kolem dvanácti miliard korun, postavil na vlastní nohy a spustil podcast, který má v současnosti kolem dvou set tisíc posluchačů měsíčně. Rád o sobě tvrdí, že „rozhovor se něj nedá koupit”. Právě svou reputací a dlouholetou zkušeností se správou velkého objemu aktiv se vyčleňuje z divoké a těžko definovatelné kategorie internetových influencerů, někdy spojovaných s podporou podvodných aktivit.