Češi už lopatu do ruky nevezmou, v Srbsku nám staví Číňané s neuvěřitelnou disciplínou, říká developer Vavřík
- Nedostatek dělníků je podle Tomáše Vavříka větší hrozbou než stavební zákon.
- Jeho skupina FIPOX prostřednictvím značky My Resorts expanduje mimo EU a staví vily třeba na Bali, v plánu je i Kostarika či Zanzibar.
- Vavřík záměrně omezuje podíl malých investičních bytů v prémiových rezidencích, chce do měst vrátit rodiny.
Český trh s nemovitostmi je v roce 2026 podle developera Tomáše Vavříka na vrcholu a poptávka po nemovitostech je enormní. Jak uvedl v rozhovoru pro FLOW, jako velmi kritický vnímá developer nedostatek řemeslníků a dělníků. Podle něj jde o časovanou bombu, která může ohrozit stavebnictví více než složitá česká legislativa.
Šokující čínská morálka
Cestu vidí v masivnějším náboru pracovníků z Asie, s nimiž má zkušenost na svých zahraničních projektech. Za vzor pracovní etiky přitom považuje zejména dělníky z Číny, které využívá při výstavbě v Srbsku.
„V Srbsku jsou pro nás nejlepšími pracovníky Číňané. Jejich morálka a fungování jsou pro nás až šokující. Jejich pokora a úcta k práci i k příležitosti jsou něco, z čeho bychom se měli poučit,“ uvedl zakladatel skupiny Domoplan v pořadu FLOW s dodatkem, že český trh je v tomto směru příliš uzavřený. A mladá generace Čechů o manuální práci ztrácí zájem.
Podle Vavříka se tak české stavebnictví řítí do situace, kdy budeme mít povolení i kapitál, ale nebude nikdo, kdo by „vzal do ruky lopatu“.
Šance pro velké byty
Vavřík se v rozhovoru také mimo jiné vymezuje proti trendu rozprodávání center měst na malé investiční byty. „Nechceme, aby vznikala města duchů, kde se večer nesvítí. Tím zabijete i živnostníky v okolí. Máme morální povinnost vracet do center rodinný život, ne jen těžit lokalitu,“ říká v rozhovoru. Domoplan proto u některých projektů záměrně staví pouze velké rodinné byty (3+kk a 4+kk), i když je to pro developera ekonomicky méně výhodné.
Skupina Domoplan se prostřednictvím svých fondů kvalifikovaných investorů čím dál více orientuje na diverzifikaci mimo evropský prostor. Kapitál ve fondech přesahuje hodnotu 2,5 miliardy korun. „Naši investoři chtějí mít alokovaný kapitál i mimo Evropskou unii,“ vysvětluje Vavřík akvizice v Indonésii.
Na Bali jeho skupina připravuje pětihvězdičkový rezort s vilami přímo na útesu u oceánu. Tamní značka My Resorts se stává mezinárodním brandem, který obsluhuje Australany či Novozélanďany. Další na řadě je prý Kostarika či Zanzibar. Kromě toho Vavřík staví také horské projekty v rakouských Alpách.
Jaké projekty chystá v zahraničí? Kam až vyletí ceny nemovitostí v Česku? A jak moc je Češi kupují? Podívejte se na další rozhovor z pořadu FLOW, kde se na tyto otázky zeptala Veronika Jonášová.