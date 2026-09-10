Smíchovská Žehlička se inspirovala v New Yorku. Miliardáři z BPD se po letech blíží výstavbě
- Skupina BPD Partners a developer Top Estates chystají na pražském Smíchově rezidenční projekt Smíchovská Žehlička.
- Sedmipatrový dům vznikne na složitém pozemku u historické rondokubistické trafostanice.
- Projekt už získal územní rozhodnutí.
Family office BPD Partners tří českých miliardářů se po rozchodu se svým realitním partnerem Radkem Pokorným blíží realizaci architektonicky zajímavého projektu přímo pod smíchovským parkem Mrázovka. Sedmipatrová rezidenční budova s celkem 66 byty by měla být hotova v roce 2029.
Protáhlý klínovitý pozemek, sevřený souběhem ulic Kováků a Na Zatlance, je charakteristický neobvyklým půdorysem i výrazným výškovým rozdílem mezi oběma komunikacemi. Nachází se v urbanisticky nedokončeném území, jehož původní prostorové vztahy narušily demolice i výstavba městského okruhu.
Dalším specifikem místa je historická trafostanice z roku 1925, jejíž architektura využívá prvky rondokubismu a art deco. Od začátku projektování proto budova nesměla být vnímána jako překážka nové výstavby, ale jako její cenná součást.
Komplikované místo
„Bylo proto od počátku zřejmé, že půjde o dlouhodobý a komplexní záměr. Bylo nutné iniciovat úpravu územního plánu, infrastrukturně připravit pozemek pro budoucí výstavbu, a především nalézt ideální urbanisticko-architektonické řešení pro toto komplikované místo,“ říká Michal Drmola, ředitel divize Real Estate BPD Partners.
Územní rozhodnutí už projekt získal. Nyní čeká na stavební povolení. Pro tento krok a také pro budoucí realizaci si BPD Partners zvolila za partnera společnost Top Estates, která se specializuje na development prémiových projektů. Spolupracovat bude s architektem Patrikem Hoffmanem a jeho týmem. Investiční náklady Drmola zatím nechce komentovat.
Historie projektu Smíchovská Žehlička začíná už v roce 2010. Skupina BPD Partners Vasila Bobela, Petra Pudila a Jana Dobrovského tehdy navázala úzkou spolupráci právě s Hoffmanem. Ten se ve své tvorbě dlouhodobě věnuje soudobé architektuře, přeměnám industriálních staveb a revitalizaci opomíjených území. Za konverzi Uhelného mlýna získal v roce 2013 hlavní cenu Grand Prix Architektů – Národní cenu za architekturu. „Právě schopnost spojovat respekt k historii s novým využitím a výraznou soudobou architekturou se stala důležitým východiskem také při návrhu Smíchovské Žehličky,“ líčí Drmola.
Newyorský Flatiron
Klínovitá hmota připravovaného domu vychází z omezení daných charakterem parcely, terénu a přilehlých ulic. Inspirací přitom byla i slavná manhattanská budova Flatiron. Podobně jako ona má podle Drmoly i Smíchovská Žehlička proměnit náročné prostorové podmínky v přednost.
„Zástavba takového pozemku vyžaduje invenci, a proto je dobře, že si developer vybral architekta, který si s náročným zadáním poradí a má potřebné zkušenosti. V Praze díky tomu přibude další zajímavá stavba. O byty v této smíchovské „žehličce“ proto bude určitě živý zájem, a to nejen kvůli žádané lokalitě,“ říká k projektu ředitelka poradenské společnosti Knight Frank Zdenka Klapalová.
Rezidenční část doplní osm nebytových jednotek určených pro obchody, služby či gastronomii a také sdílené coworkingové a komunitní prostory. Celková hrubá podlažní plocha domu dosáhne téměř osm tisíc metrů čtverečních, přičemž bytové i nebytové jednotky budou určeny k prodeji.
„Pokud příprava, povolování a následná výstavba proběhnou podle předpokládaného harmonogramu, mohla by být Smíchovská Žehlička dokončena ke konci roku 2029. Smíchov by tím získal nejen nový rezidenční dům, ale také výrazný architektonický prvek, který pomůže zacelit jedno z dosud urbanisticky nedokončených míst této dynamicky se proměňující pražské čtvrti,“ věří Drmola.