Náhrada za Chemapol odhalena. Izraelský developer postaví ve Vršovicích dva nové bloky
- Na vršovickém pozemku, kde stojí budova Chemapolu, dojde k velkým změnám.
- Budova ze sedmdesátých let půjde k zemi.
- Na místo ní vzniknou dva nové obytné bloky.
Je to budova, kterou nelze minout. Velká hmota, později doplněná o duhové spektrum barev je součástí Vršovic od sedmdesátých let. Budova Chemapolu je příkladem poválečné moderny. Její osud bude stejný jako u většiny staveb ze stejného období - půjde k zemi. Developer nyní představil, co vznikne na jeho místě.
Za návrhem stojí český ateliér
Pozemky patří izraelské společnosti Daramis, která na budoucí podobu místa uspořádala architektonickou soutěž. Z ní vzešel vítěz, jenž na vršovický pozemek navrhl dva obytné bloky, jejichž tvar navazuje na okolní ulice a vytváří tak přímou osu ke Koh-i-nooru. Za návrhem stojí český ateliér Schindler Seko architekti, který do území vložil také nové náměstí. To se bude rozkládat na rozhraní staré a nové části Vršovic. U něj vyroste také nová mateřská školka, součástí nové výstavby by měl být také prostor pro obchody a služby.
„Očekávali jsme návrh, který dokáže skloubit vysokou kvalitu bydlení s atraktivním veřejným prostorem a zároveň přirozeně reagovat na charakter Vršovic,“ říká k návrhu zakladatel Daramisu Omri Sivor. Stavět by se mohlo začít do roku 2029.
Pozemek na rozhraní ulic Kodaňská, Kavkazská a Moldavská nahradí budovu Kodaňská 4D Center známou pod dřívější názvem Chemapol-Investa. Není to jediná změna čtvrti v městské části Praha 10. Hned vedle se chystá proměna zmiňovaného areálu Koh-i-noor, který má v majetku PSN, naproti zase došlo k prodeji radnice do rukou společnosti Energo Pro miliardáře Jaromíra Tesaře.
Podrobnosti zjišťujeme..