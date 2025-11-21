Koh-i-noor čekají velké změny. PSN získala povolení na konverzi areálu
- Developerská společnost PSN získala stavební povolení na přeměnu vršovického areálu Koh-i-noor, který chce postupně proměnit v rezidenční projekt doplněný o komerční plochy a obchody.
- Část historických objektů z počátku 20. století má zůstat zachována, protože jsou památkově chráněné.
- PSN plánuje kombinaci nové výstavby a rekonstrukce nejcennějších budov.
Developerská společnost PSN se ráda pouští do rekonstrukcí historických budov. Nedávno třeba dokončila rekonstrukci obchodního domu Grand, zároveň ale začala v moravské metropoli stavět na brownfieldu novou čtvrť Brno Jedna. Ve Vršovicích se nyní vrhá do kombinace konverze a výstavby – získala stavební povolení na vršovický Koh-i-noor.
Tužky se tu nikdy nevyráběly. V továrně na Vršovické ulici se původně dělaly patentky. Jindřich Waldes, po kterém se fabrika prvně jmenovala, s nimi dokonce dobyl svět. Až ve třicátých letech se budově začalo říkat Waldes Koh-i-noor. Mimochodem, patentky se tu vyráběly ještě v roce 2022. Brzy se tamní areál změní.
„Mohu potvrdit, že bylo vydáno několik povolení týkajících se konverze průmyslového areálu Koh-i-noor,“ potvrdil e15 za stavební odbor městské části Praha 10 Ján Bruno Tropp. Jakých částí areálu se tato povolení týkají, ale nespecifikoval. Projekt zatím nechce komentovat ani samotná PSN.
Společnost chce každopádně dvouhektarový areál začít měnit především na domy s byty, k nim plánuje také komerční plochy a obchody. Architektonickou studii zpracovala už před lety kancelář Jakuba Ciglera. Bourat by se nemělo všechno. Některé objekty továrny z roku 1907 by měly být rekonstruovány. Týká se to pravděpodobně těch, které jsou památkově chráněné.
Část areálu je chráněná
Jednou z nich je ta, která směřuje do ulice Altajská. Druhá je budova směřující do ulice Vršovická. Obě jsou podle Národního památkového úřadu dokladem vývoje industriální architektury v počátku dvacátého století. Památkáři pak chrání rovněž kovové oplocení areálu. Patří totiž k nejstarší části areálu, zůstat zde by měl každopádně podle dřívějších informací i dobový komín.
PSN koupila areál ve Vršovicích už v roce 2018. Původním majitelem byla zkrachovalá Investiční a poštovní banka. V minulosti byl areál několikrát přestavován. Nejstarší je zde budova na rohu Vršovické a Moskevské ulice od Aloise Richtera. Je tu také neoklasicistní budova od Ladislava Skřivánka. Nejrozlehlejší je pak budova ve stylu vídeňské secese od Jindřicha Pollerta.
VIDEO: Koh-i-noor zvažujeme přesunout do USA. Závod v Rusku jsme odepsali, říká Bříza ve FLOW.