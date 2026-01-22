Radnice Prahy 10 půjde pravděpodobně k zemi. Prodej jednomu z nejbohatších Čechů schválil magistrát
- Dům na Vršovické ulici chce Praha 10 prodat.
- Ve veřejné aukci uspěla se svou nabídkou firma Key City Investments.
- Pražské zastupitelstvo nyní prodej posvětilo.
Je v havarijním stavu, a proto je už několik let prázdná. O jejím dalším osudu rozhodlo ve čtvrtek pražské zastupitelstvo. Podle něj může městská část Praha 10 budovu prodat společnosti Key City Investments. Cena transakce dělá 1,117 miliard korun. Kromě budovy bývalé radnice bude součástí prodaných nemovitostí také kulturní centrum Eden.
Praha 10 dala před časem Vlastu do veřejné aukce. Nejvyšší nabídku podala společnost Energo-Pro Real Estate jednoho z nejbohatších Čechů Jaromíra Tesaře. Od druhého místa byla nabízená cena odstupňovaná o tři sta tisíc.
Tesař má v plánu stavět na pozemcích sahajících za hranu radniční budovy na obou jejích stranách. Budoucí výstavba by tak tu současnou měla o několik metrů přesáhnout. S něčím takovým se přitom počítalo i v původních plánech.
Vzniknout by měly na místě byty spolu s obchodním parterem. „Další podmínky budeme definovat spolu s investorem v rámci studie a případně pak i v možné architektonické soutěži,“ uvedl pro e15 první místostarosta Prahy 10 Tomáš Pek. Budoucí výstavbu pak bude městská část a investor řešit například také s obyvateli sousedního sídliště Vlasta.
Prodej každopádně musí ještě posvětit zastupitelstvo městské části, k čemuž by mohlo s největší pravděpodobností dojít letos v červnu. Prodej má každopádně ještě jednu podmínku. „Získané peníze musí Praha 10 investovat do nového sídla radnice. Pokud něco zbyde, půjdou peníze do občanské vybavenosti,“ dodal Pek.
Nedostatek peněz na opravu
Praha 10 se rozhodla budovu prodat zejména proto, že by na její opravu neměla peníze. Rozpočet rekonstrukce se odhaduje na 1,8 až dvě miliardy korun. O prodeji se nicméně dlouho jednalo, a to především proto, že desítka aktuálně nemá budovu, do které by se nastěhovala.
Aktuálně sídlí radnice desáté městské části ve Strašnicích, kde platí padesát milionů korun ročně za pronájem. Vedení městské části nyní hledá možné alternativy, nabízí se přitom tři: koupit strašnickou budovu, kterou radnice nyní obývá; jednat o koupi kanceláří v jedné z administrativních budov na Hagiboru – buď v té, která už je postavená, nebo v jiné, která je v plánu; anebo se dohodnout s developerskou společností rodiny Skalových PSN, která přestavuje bývalou továrnu Koh-i-noor.