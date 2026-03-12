Osmý pokus vyšel. Národní dům na Vinohradech se podařilo vydražit ze téměř 400 milionů
- Národní dům na Vinohradech se státu podařilo prodat až na osmý pokus, když zájemce v aukci nabídl vyvolávací cenu 399 milionů korun.
- Praha ještě může nejvyšší nabídku dorovnat, jinak ÚZSVM uzavře smlouvu s vítězem aukce, jímž je právnická osoba z Prahy.
- Prodej patří k nejvýnosnějším v historii ÚZSVM, přestože původní vyvolávací cena loni činila 760 milionů korun.
Pražský Národní dům na Vinohradech se Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na osmý pokus podařilo prodat. Zájemce v dnes ukončené elektronické aukci nabídl za nemovitost na náměstí Míru vyvolávací cenu 399 milionů korun, vyplývá z aukčního webu. Prodej patří mezi nejvýnosnější, které majetkový úřad uskutečnil.
Majetkový úřad už před zahájením aukce nabídl Praze možnost dorovnat nejvyšší podanou nabídku. „Proto nyní ÚZSVM osloví město k dorovnání nejvyšší nabídky z výběrového řízení, která činí 399 milionů korun. V případě, že tak neučiní, uzavře ÚZSVM smlouvu s vítězem elektronické aukce,“ uvedla mluvčí úřadu Tereza Frančová. Vítězem aukce je podle ní právnická osoba z Prahy.
Majetkový úřad převzal Národní dům na Vinohradech na konci roku 2024 od Státního fondu kultury. Vzhledem k tomu, že o nemovitost neprojevila zájem žádná státní instituce, nabídl ji úřad k prodeji v aukci. První kolo se uskutečnilo loni v dubnu s vyvolávací cenou 760 milionů korun, ÚZSVM cenu následně postupně snižoval až na současných 399 milionů.
Národní dům na Vinohradech byl postaven v letech 1893 a 1894 podle projektu architekta Antonína Turka. Novorenesanční budova má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Nacházejí se v ní tři velké reprezentativní sály a čtyři společenské salonky. V současnosti dům slouží především k pořádání plesů a dalších společenských akcí. Do poloviny roku 2032 má dům pronajatý společnost Národní dům-Kulturní dům železničářů.
Výnosný prodej
Prodej Národního domu na Vinohradech patří mezi nejvýnosnější, které ÚZSVM uskutečnil. Nejvíc vynesla aukce pražského Paláce Broadway loni v říjnu, za který zájemce nabídl 878 milionů korun a nyní se čeká na uzavření smlouvy. Druhým nejvýnosnějším prodejem majetkového úřadu byla transakce z roku 2015, kdy za 790 milionů korun prodal areál bývalého kláštera na pražském náměstí Republiky, na třetím místě je prodej pražského domu U Hybernů za 447 milionů korun z loňského března.
Z nemovitostí s vysokou hodnotou se majetkovému úřadu nedaří prodat středočeský zámek Štiřín. V prosinci neuspěl devátý pokus o dražbu, v níž byla vyvolávací cena 720 milionů korun. Neúspěšně skončilo také deset aukcí pražského zámku Veleslavín. Praha nyní s ÚZSVM jedná o možnosti odkoupení zámku za 210 milionů korun, což byla vyvolávací cena v poslední dražbě loni v prosinci.