Rok v učení, než ohnete první židli. Šéf TON vysvětluje, proč výrobu nejde vyvézt do Asie
- TON vyrábí nábytek v Bystřici pod Hostýnem už 165 let, řemeslo se dědí po generace.
- Firma omlazuje portfolio a cílí pod vedením Milana Dostalíka i na mladší zákazníky.
- Modernizovaná židle 314 po rebrandingu slaví úspěch zejména v Japonsku.
Společnost TON má široké portfolio tradičního nábytku a pod vedením generálního ředitele a spolumajitele firmy Milana Dostalíka se snaží výrobky modernizovat a omladit zákaznickou základnu. Firma vyrábí nábytek převážně z bukového dřeva a stále využívá tradiční technologii ručního ohýbání.
„Kromě ikonické židle z roku 1861 vyrábíme ještě stoly a další doplňky. Jsme jedni z největších specialistů na světě na dřevěné sezení,“ popisuje Milan Dostalík, který ve firmě působí osmadvacet let, tradiční výrobu.
80 milionů tradičních židlí
Ikonické Židle 14 se prodalo po světě už 80 milionů kusů. Před dvěma lety uvedla firma na trh její moderní verzi 314. „Spojili jsme to s rebrandingem značky. Z vývěsního štítu jsme sundali číslo 14, které tam od počátku bylo, a zvolili pouze kruh jako symbol ohýbání,“ popisuje Dostalík. Zákazníci na novinku reagují velmi dobře, nejvíce se jí daří v Japonsku, kde mají lidé rádi vyčištěné tvary.
Řemeslo, které se dědí už šest generací
Továrna TON v Bystřici pod Hostýnem vyrábí nábytek 165 let a je nejdéle fungující továrnou na ohýbaný nábytek na světě. „Stále nám zůstává dřevo a ruční práce. Nikdy jsme nepracovali s agenturními pracovníky. Dědí se to z generace na generaci,“ uvádí. Problém se sháněním zaměstnanců společnost prý nemá a lidi musí dobře zaplatit. I proto až 50 procent nákladů firmy tvoří právě lidská práce.
Firma má roční obrat kolem 540 milionů korun, zisk se však pohybuje kvůli vysokým nákladům na práci pouze okolo dvou procent. Nyní TON zaměstnává zhruba 340 lidí. Optimalizovat náklady tím, že by se výroba stěhovala třeba do Asie, je ale podle Dostalíka nepřípustné.
Odchod do důchodu se dlouho plánuje
Dostalík také zdůraznil, že vyškolit nového pracovníka trvá i rok, a proto je pro firmu klíčové udržet si lidi v okolí Bystřice pod Hostýnem, kde dnes pracuje již šestá generace ohýbačů. „Když jde někdo do důchodu, plánujeme jeho odchod šest měsíců předem, aby se nový člověk stihl zaškolit,“ popsal.
Určitou výzvou je ale pro společnost shánění dřeva. „Používáme buky, které jsou 80 až 120 let staré a musejí být rovnoleté. Rozšiřování národních parků zhoršuje jejich dostupnost,“ přiznává. Kromě buků je TON jediná firma, která do určité míry ohýbá i dub.
Filozofie firmy stojí na výrobě věcí, které majitelé nevlastní, ale „spravují pro další generace“. K tomu TON nově přidal i oficiální servis, aby staré židle z půd nekončily v odpadu, ale vracely se do interiérů.
Jaké židle se těší v TON největší oblibě? Proč si cení rakouského designéra Alexe Guflera a jak výroba nábytku probíhá? I tato témata probrala Veronika Jonášová v pořadu FLOW. Podívejte se na video v článku.