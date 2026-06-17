Penta a Sekyra Group staví na Smíchově mikroapartmány za 1,3 miliardy korun
- Penta a Sekyra Group zahájily na Smíchově stavbu projektu Momentum.
- V ulici Na Knížecí vznikne 240 plně vybavených mikroapartmánů.
- Investice za 1,3 miliardy korun bude dokončena v roce 2028.
Společnosti Penta Real Estate a Sekyra Group zahájily na pražském Smíchově výstavbu rezidenčního projektu Momentum. Na pozemku v ulici Na Knížecí, který dříve sloužil jako parkoviště a Penta ho získala v roce 2023 akvizicí firmy ČSAD Praha holding, vznikne 240 kompletně vybavených mikroapartmánů. Investice se odhaduje na 1,3 miliardy korun, přičemž dokončení stavby je naplánováno na rok 2028. Projekt roste v bezprostřední blízkosti stanice metra Anděl a autobusového terminálu, čímž naváže na nově vznikající čtvrť Smíchov City v místech bývalého drážního brownfieldu.
„Smíchov prochází jednou z největších městských proměn a Momentum je naším příspěvkem k této transformaci. Kredit patří našim partnerům ze Sekyra Group, se kterými jsme se dohodli na společném postupu ve prospěch funkčního urbanismu celého území Smíchov City. Jsme rádi, že můžeme být prostřednictvím projektu Momentum součástí této proměny a můžeme přinést nový typ městského bydlení odpovídající potřebám mladé generace,“ říká Rudolf Vacek, výkonný ředitel Penta Real Estate Česká republika.
Sdílené prostory jako kompenzace za menší metráž
Projekt nabídne byty v dispozicích 1+kk a 2+kk, přičemž ty nejmenší budou mít výměru 22 metrů čtverečních a největší kolem 45 metrů čtverečních. Developer je plánuje prodávat kompletně zařízené včetně nábytku na míru a kuchyňských spotřebičů. Vzhledem k menší rozloze samotných jednotek bude kladen velký důraz na zázemí budovy a komunitní vyžití. Obyvatelé budou mít k dispozici coworkingové prostory, společenskou místnost, fitness, komunitní wellness a střešní terasu s relaxační zónou a ochlazovacím vodním prvkem. V přízemí domu pak vzniknou obchody a služby navázané na okolní veřejný prostor.
„Mladá generace dnes hledá něco jiného než před deseti nebo patnácti lety. Chce žít v centru dění, mít vše na dosah a neztrácet čas dojížděním. Byt není jediným místem, kde tráví svůj volný čas. Proto vedle samotných bytů vzniknou také rozsáhlé sdílené a komunitní prostory, které rozšiřují kvalitu bydlení daleko za hranice jednotlivých jednotek,“ dodává Rudolf Vacek.
Tradiční urbanismus v moderním technologickém pojetí
Podobu budovy navrhlo studio Aulík Fišer Architekti, které zvítězilo v otevřené architektonické soutěži. Fasáda domu je záměrně členěna do menších modulů, které mají vizuálně navazovat na charakter tradičních pražských činžovních domů a přirozeně zapadnout do stávající městské struktury. Z technologického hlediska bude stavba využívat energeticky úsporné geotermální vrty pro stropní vytápění a chlazení, rekuperaci vzduchu a systémy chytré domácnosti. Významnou tečkou bude velkoformátové umělecké dílo na fasádě od Jiřího Franty a Davida Böhma, kteří uspěli v soutěži Penta Art.
„Možnost podílet se na proměně Smíchova a vzniku nova čtvrti Smíchov City vnímáme jako mimořádnou příležitost i odpovědnost. Navrhli jsme dům, který přirozeně navazuje na charakter pražských ulic, interpretuje principy tradiční architektury současným jazykem a nabízí soudobou podobu městského bydlení. Plasticita fasády člení průčelí do menších modulů inspirovaných činžovními domy a napomáhá začlenění domu do struktury města. Rizality přivádějí více denního světla do bytů a formují chráněný veřejný prostor v parteru,“ říká k projektu Momentum hlavní architekt David Zalabák.