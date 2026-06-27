Saúdský sen o městě dlouhém 170 km se rozpadá. Stavba The Line se zastavila nejméně do roku 2030
- Saúdská Arábie kvůli rozpočtovému deficitu zastavila stavbu města The Line
- Pouštní megaprojekt za biliony dolarů narazil na tvrdou ekonomickou realitu
- Finance království raději přesune do rozvoje strategických mořských přístavů
Když Saúdská Arábie představila projekt The Line – 170 kilometrů dlouhé zrcadlové město pro devět milionů obyvatel – mnozí to považovali za sci-fi. Dnes už působí jen jako drahá iluze. Několik nezávislých zdrojů uvádí, že stavební práce se nejméně do roku 2030 zcela zastaví. Zahraniční investoři totiž neprojevili očekávaný zájem, a kvůli nedostatku soukromého kapitálu se tak plány musely zredukovat.
K drastickým škrtům donutila Saúdy neúnosná cena a změna celkové strategie. Podle uniklých interních dokumentů totiž původní odhady kolem bilionu dolarů vystřelily do astronomických 8,8 bilionu (s výhledem do roku 2080). To je pětadvacetinásobek ročního státního rozpočtu Saúdské Arábie. Projekt tak bylo nutné začít razantně osekávat.
Přednost dostávají praktičtější plány
Zatímco prvotní plány počítaly s populací srovnatelnou s New Yorkem (tj. 9 milionů obyvatel), později se hovořilo o 1,5 milionu obyvatel, následně o 300 tisících a nyní maximálně o 100 tisících do roku 2030. Šlo tedy o pokles o více než 98 % oproti původní představě.
Do roku 2030 tak měl vzniknout pouze segment dlouhý asi 2,4 kilometru. I kdyby se stavba po letech obnovila, těžko dožene ztracený čas. Celý záměr, klíčová součást vládního programu Vision 2030, tak musel slevit ze svých megalomanských ambicí a jeho osud je teď ve hvězdách.
Finanční náročnost utopického snu se ukázala jako neudržitelná. Království se navíc dostává pod tlak kvůli rostoucím rozpočtovým deficitům, které ještě umocnil válečný konflikt s Íránem. Tamní vládní činitelé proto odhodili ego a začali jednat ryze pragmaticky. Místo monstrózních vizí raději investují do infrastruktury, kde se jim peníze vrátí mnohem dříve.
Stopku dostaly i další projekty
Přednost teď dostávají praktičtější plány. Miliardy dolarů teď zamíří raději do Oxagonu – průmyslového a přístavního centra u Rudého moře, kde padnou mimo jiné na stavbu datových center a nové obchodní infrastruktury.
Třímiliardová investice do rozvoje Oxagonu a infrastruktury pro datová centra najednou dává větší smysl než horizontální mrakodrap uprostřed ničeho. K ledu putovaly i další plány, ať už jde o vybrané turistické zóny v oblasti NEOM, horské středisko Trojena, nebo obří krychli Mukaab v Rijádu.
Saúdský ministr financí Mohammed al-Jadaan k tomu řekl: „Pokud něco oznámíme a potřebujeme to upravit, urychlit... nebo odložit či zrušit, uděláme to bez mrknutí oka.“Web Archinect píše, že Saúdská Arábie zaplatí dodavatelům v rámci vypořádání a ukončení dlouhodobých kontraktů 16 miliard dolarů.
Osud The Line jasně ilustruje, jak tvrdě mohou futuristické vize narazit na realitu. Megaprojekt, který sliboval revoluci v městském životě bez aut, se stal spíše varovným příkladem ekonomického vystřízlivění. Jestli se dělníci do pouště po roce 2030 vrátí, je v tuto chvíli extrémně nejisté.