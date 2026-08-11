Nejdřív platby, pak finanční produkty pro hoteliéry. Mews má platební licenci a větří nový byznys
- Český startup chce převrátit další zavedený byznys – zpracování plateb za ubytovací služby.
- Loni platformou Mews prošlo 19,7 miliardy dolarů, které dosud zpracovávaly cizí platební systémy.
- K testování plateb integrovaných do hotelových systémů dojde nejdřív v Nizozemsku, zbytek EU bude následovat postupně.
Nizozemská centrální banka De Nederlandsche Bank udělila společnosti Mews Financial Services licenci instituce elektronického peněžnictví (EMI). Dceřiná firma českého hotelového jednorožce Mews Systems se tím stává prvním hotelovým operačním systémem v Evropské unii s regulovaným statusem pro zpracování plateb a správu finančních toků.
„Finance v hotelech nikdy nefungovaly jako jeden propojený systém. Na jednom konci stojí platba, na druhém banka a mezi nimi excelová tabulka pro párování plateb,“ popisuje současný stav zakladatel Mews Richard Valtr.
Podle něj musí operační systém pro hotely zahrnovat i finanční správu, protože produktivita a růst firem závisí na řízení rizik. „Tato licence nám dává základ vybudovat finanční infrastrukturu, která pohostinství dlouhodobě chyběla, aby finance konečně sloužily tomu, jak hotel funguje, a ne naopak,“ dodává Valtr.
Propojení služeb, dat a plateb
Licence umožní Mews propojit platební služby s provozními daty hotelů a finančními procesy do jednoho místa. Dosud vznikaly provozní záznamy přímo v systému Mews, zatímco finanční transakce zpracovávaly externí platební systémy. Nově firma obě vrstvy spojí v jednom prostředí. Licence zároveň podle vedení firmy vytváří základ pro vývoj dalších finančních produktů určených přímo hotelnictví.
Objem transakcí zpracovaných přes platformu Mews dosáhl v roce 2025 hodnoty 19,7 miliardy amerických dolarů. Při tomto objemu se propojení příjmu tržeb, správy prostředků, jejich převodů a účtování stalo pro roztříštěné systémy třetích stran příliš složité. Vlastní finanční infrastruktura zabudovaná přímo do operačního systému má tento problém řešit.
Jako regulovaný subjekt podléhá Mews Financial Services dohledu, pravidlům ochrany klientských prostředků a předpisům pro platební služby v celém Evropském hospodářském prostoru. Prostředky zákazníků firma drží na oddělených účtech mimo vlastní provozní kapitál. Součástí systému se stávají také nástroje pro řízení rizik, detekci podvodů, prověřování sankcí a kontrolu praní špinavých peněz.
Nejdřív Nizozemsko, pak zbytek Evropy
Regulované funkce začne Mews Financial Services nasazovat od konce roku 2026. První fázi otestuje pilotní skupina ubytovacích zařízení v Nizozemsku, konkrétní hotelový řetězec ani délku zkušebního provozu firma zatím nezveřejnila.
Po vyhodnocení pilotu chce služby postupně rozšířit do dalších zemí, vždy až po uznání a aktivaci licence v daném státě. Pořadí ani harmonogram expanze na jednotlivé trhy včetně Česka firma zatím nespecifikovala.
Hlavně rozšířit nabídku
Konkrétní výši poplatků za nové platební služby Mews zatím neuvádí. Firma tvrdí, že cílem licence je rozšíření nabídky finančních služeb, nikoli konkurence zavedeným poskytovatelům, jako jsou Global Payments, Visa nebo Mastercard. Stejně tak nekomentuje, jaké úspory by licence mohla hoteliérům přinést ani jakou část z ročního objemu 19,7 miliardy dolarů by mohla nová infrastruktura v budoucnu přímo zpracovávat.
„Díky provozním datům, která platformou denně procházejí, ale můžeme hoteliérům nabídnout finanční služby šité na míru jejich reálnému provozu,“ vysvětluje Valtr záměr firmy.
Mews provozuje operační systém pro pohostinství, který spojuje správu ubytování, prodejní místa, řízení výnosů, úklid a platby do jedné platformy. Jeho software a služby využívá 15 tisíc zákazníků v 85 zemích světa.