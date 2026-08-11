Sbohem, sáčky s kečupem a hotelové šampony. Evropa mění obaly
- Evropská unie začne 12. srpna uplatňovat nová pravidla pro obaly.
- Postupně skončí sáčky s omáčkami, hotelové minišampony i zbytečně velké krabice.
- Kavárny a bistra budou muset přijímat hrnky a krabičky zákazníků.
Sáčky s kečupem, miniaturní šampony v hotelech nebo nabíječka utopená v krabici plné papíru. Evropská unie začíná od letošního 12. srpna měnit pravidla pro obaly, které lidé denně dostávají v obchodech, restauracích i zásilkách z e-shopů.
Všechno nezmizí přes noc. První změny lidé pocítí v roce 2027, největší úklid mezi jednorázovými a zbytečně velkými obaly přijde od roku 2030. Co přesně čeká zákazníky?
S vlastním hrnkem bez dohadování
Už od února 2027 si bude možné přijít do kavárny s vlastním termohrnkem nebo do bistra s krabičkou na oběd. Podniky nabízející jídlo a pití s sebou je budou muset přijmout, pokud budou čisté a vhodné pro daný výrobek. Řada z nich to tak dělá již nyní.
Použití vlastní nádoby nesmějí podniky zatížit příplatkem ani jinak znevýhodnit. Skončit by tak mělo dohadování, zda obsluha smí nalít kávu do přineseného hrnku. Od února 2028 navíc podniky přidají možnost objednat si jídlo nebo nápoj ve vratném obalu.
Jednorázové kelímky a krabičky tím úplně nekončí. Vedle nich ale vznikne alternativa, kterou podnik nebude moci odmítnout jen proto, že se mu nechce měnit zavedený způsob prodeje.
Kečup ano, plastový sáček ne
V roce 2030 přijde na řadu drobný plast, který se používá několik minut. Z restaurací zmizí jednotlivé porce kečupu, majonézy, hořčice, cukru nebo smetany. Nahradí je dávkovače, omáčníky a větší balení.
Pravidlo míří hlavně na jídlo snězené přímo v restauraci. Netýká se bezvýhradně každého samostatně zabaleného sousta. Výjimky zůstanou například tam, kde malé balení vyžaduje hygiena nebo bezpečnost.
Podobná otázka čeká ovoce a zeleninu. Pomeranče, jablka nebo cibule už zpravidla nebudou potřebovat plastovou vaničku či síťku jen kvůli pohodlnému prodeji několika kusů. Citlivé potraviny, které obal chrání před otlačením nebo rychlým zkažením, ho budou moci používat dál. Jahody tedy zřejmě nepodstoupí stejnou cestu jako citrony.
Hotelová koupelna bez armády lahviček
Jedna noc, jedna sprcha, jedna téměř prázdná lahvička v koši. Právě na podobné hotelové miniatury si Unie posvítí od roku 2030.
Malá plastová balení šamponů, gelů, kondicionérů a tělových mlék nahradí doplňované dávkovače nebo jiné obaly pro opakované použití. Pro mnoho hostů nepůjde o novinku, část hotelů přešla na zásobníky už dříve. Nově se z dobrovolného šetření stane pravidlo.
Velká krabice už nesmí prodávat malý výrobek
Velké balení ještě nemusí znamenat hodně obsahu. Kosmetika, potraviny nebo doplňky stravy se někdy schovávají za falešným dnem, dvojitou stěnou či několika vrstvami kartonu.
Takové nafukování má skončit. Obal může být větší, pokud chrání křehký výrobek nebo ho vyžaduje způsob plnění. Nemá ale růst jen proto, aby zboží v regálu působilo hodnotněji.
Nabíječka už nepotřebuje krabici pro kávovar
Podobný princip dopadne na e-shopy. Od roku 2030 může prázdné místo tvořit nejvýše polovinu zásilkového obalu. Za prázdný prostor se přitom považuje i místo vyplněné zmuchlaným papírem, bublinkovou fólií nebo nafouknutými plastovými polštářky.
Křehké zboží samozřejmě nepocestuje bez ochrany. Obchody ale budou muset lépe trefovat velikost krabice. Kromě materiálu mohou ušetřit místo v dodávkách, skladech a výdejních boxech.
Kam s obalem? Napoví stejná značka na něm i na kontejneru
Proměnou projdou i značky na obalech. Spotřebitel by z nich měl jednoduše poznat, z jakého materiálu jsou a kam je po použití vyhodit. Stejné symboly se objeví na příslušných kontejnerech, podrobnosti mohou skrývat QR kódy.
Do roku 2030 mají být obaly recyklovatelné, od roku 2035 pak nebude stačit jen možnost uvedená na papíře. Daný druh obalu se musí také ve velkém skutečně sbírat a recyklovat.
Celá proměna doběhne až v roce 2040. Evropská unie chce do té doby snížit množství obalového odpadu na obyvatele o 15 procent proti roku 2018. Nejde tedy jen o výměnu jednoho kelímku za jiný. Obalů má být především méně – a těch absurdně velkých nebo zbytečně titěrných výrazně méně.