Allwyn dál roste. Loterijní firma zvýšila zisk o téměř třetinu
- Společnost Allwyn AG, která provozuje loterie v České republice a v dalších zemích, ve druhém čtvrtletí zvýšila upravený hrubý provozní zisk (EBITDA) o 29 procent na 458 milionů eur (11 miliard korun).
- Čisté tržby se zvýšily o 27 procent na téměř 1,25 miliardy eur, uvedla ve čtvrtek firma v předběžných a neauditovaných konsolidovaných výsledcích hospodaření.
- Allwyn patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka, jednoho z nejbohatších lidí v České republice.
Společnost uvedla, že zažila další silné čtvrtletí. Pomohl jí k tomu pokračující růst na trzích v kontinentální Evropě, silný rozvoj digitálních služeb a také příspěvek americké platformy PrizePicks, v níž Allwyn získal většinový podíl. PrizePicks nabízí takzvané fantasy sporty, v nichž uživatelé tipují výkony sportovců a sestavují vlastní virtuální týmy.
Generální ředitel společnosti Allwyn Robert Chvátal uvedl, že výsledky potvrzují sílu růstové strategie společnosti a že Allwyn pokračuje v investicích do svých produktů a zvyšování spokojenosti zákazníků. Od konce prvního čtvrtletí podle něj skupina uvedla nebo vylepšila řadu produktů napříč svými trhy.
Celkový vývoj podnikání zůstává v souladu s očekáváním a firma potvrdila výhled na letošní rok. Za celý rok očekává růst konsolidovaných čistých tržeb o 25 až 29 procent.
Součástí skupiny je bývalá Sazka
Společnost Allwyn provozuje loterie v České republice, Británii, Itálii, Rakousku, Řecku, na Kypru i ve Spojených státech. Součástí skupiny je mimo jiné nejstarší česká loterijní společnost Sazka, která v lednu po 70 letech své existence změnila název na Allwyn, oficiálně letos v lednu. Podle výroční zprávy bude firma v souvislosti se změnou značky v roce 2026 usilovat o oslovení nových zákazníků a novou podobu společnosti dále propagovat.
Kromě herních činností Allwyn zprostředkovává také dobíjení mobilních telefonů a některé finanční a transakční služby včetně vyzvednutí nebo podání balíků. Výnosy z jiných než herních činností firmy loni činily 221 milionů korun, o 76 milionů méně. V roce 2024 společnost přestala provozovat po více než deseti letech služby mobilního operátora SAZKAmobil.