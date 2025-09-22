Loterijní gigant Allwyn Karla Komárka investoval do amerického sportovního fenoménu
Sázkařská společnost Allwyn z impéria KKCG podnikatele Karla Komárka posílila svou pozici na americkém trhu sportovní zábavy. Skupina koupila většinový podíl ve firmě PrizePicks, která se věnuje takzvaným denním fantasy sportům.
Mezinárodní loterijní gigant Allwyn, vlastněný českým miliardářem Karlem Komárkem, oznámil akvizici 62,3procentního podílu v americké společnosti PrizePicks, lídrovi na poli denních fantasy sportů v USA. Hodnota transakce dosahuje 1,6 miliardy dolarů (asi 33 miliard korun), přičemž celková hodnota PrizePicks byla stanovena na 2,5 miliardy dolarů. Pokud firma splní stanovené výkonnostní cíle, může cena vzrůst až na 4,15 miliardy dolarů.
Akvizice posiluje strategii Allwynu expandovat na rychle rostoucí americký trh sportovní zábavy. PrizePicks má miliony aktivních uživatelů ve více než 45 státech USA a pravidelně vykazuje dvouciferný růst tržeb. Na rozdíl od tradičních sportovních sázek, které jsou ve většině států USA regulovány, nabízí PrizePicks platformu, která se zaměřuje na dovednosti a analýzu výkonů sportovců, nikoli na výsledky zápasů.
Podmínky transakce zajišťují, že PrizePicks i nadále zůstane samostatnou značkou pod vedením současného generálního ředitele Mikea Ybarry a jeho týmu. Společnost si ponechá většinu svého podílu, a Ybarra označil transakci za „začátek nové kapitoly“ pro firmu a její rostoucí komunitu hráčů.
PrizePicks se etabloval jako významný hráč na poli denních fantasy sportů, které mají v USA výhodu i z regulatorního hlediska. Společnost dosahuje silného růstu a za posledních 12 měsíců vygenerovala EBITDA ve výši 339 milionů dolarů. Tento segment, který si získal velkou oblibu díky důrazu na znalosti a dovednosti hráčů, se stále více odlišuje od tradičních kurzových sázek.
Akvizice PrizePicks je součástí širší transformace Allwynu, který již v roce 2024 dokončil odkup 70procentního podílu v Instant Win Gaming, provozovateli online her s okamžitou výhrou. Společnost také oznámila záměr získat kontrolní podíl v Novibet, provozovateli online sázek, a uzavřela globální partnerství s Formulí 1 a týmem McLaren. Karel Komárek věří, že akvizice PrizePicks dále posílí dynamiku společnosti a její pozici na americkém trhu.