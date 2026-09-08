Komárkův Allwyn prodal kasina v Austrálii, Němce chce naučit sázet z mobilu
- Tržby skupiny za letošní první pololetí vzrostly na 75 miliard korun, čistý zisk po zdanění však klesl.
- Firma prodala kasina v Austrálii i v Německu, převzala naopak kontrolu nad loterijním prodejcem Next Lotto.
- V Bruselu přišla společnost o koncesi na provoz kasina, proti rozhodnutí se odvolala.
Loterijní společnost Allwyn ze skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka dokončila v posledních měsících významné akvizice i prodeje, ukazuje její finanční zpráva za poslední půlrok.
V srpnu uzavřela prodej australských kasin, která získala díky ovládnutí rakouské skupiny Casinos Austria. Hrubý výnos z transakce byl v přepočtu zhruba 1,5 miliardy korun. Pokračuje tak v zeštíhlování portfolia, už v polovině loňského roku prodala deset kasin v německém Dolním Sasku.
Německý trh ale Allwyn neopouští, naopak si chce otevřít dveře k dalšímu růstu. Postupně proto navyšuje svůj podíl v tamní společnosti Next Lotto. Letos v červenci dosáhla podílu téměř 65 procent.
Next Lotto je technologická firma, která se zaměřuje na digitalizaci německé loterie. Sázení chce více prosadit i do mobilních telefonů, v současnosti totiž 90 procent Němců stále sází osobně například v trafikách.
Možný konec v Bruselu a změny v Řecku
V Belgii naopak firma utrpěla, když přišla o koncesi na provoz kasina v Bruselu. Město ji s účinností od ledna příštího roku dalo jinému provozovateli. Allwyn se proti rozhodnutí odvolal, definitivní verdikt zatím nepadl. Bruselské kasino však tvořilo loni jen zhruba jedno procento upravené EBITDA Allwynu v kontinentální Evropě.
Allwyn na jaře také dokončil fúzi podstatné části aktiv a dceřiných společností řecké společnosti OPAP, která provozuje loterie kromě Řecka také na Kypru.
Tržby skupiny za první pololetí vzrostly meziročně o 162 procent na 3,1 miliardy eur (75 miliard korun), čistá upravená EBITDA stoupla na 675 milionů eur (16 miliard korun). K silnému pololetí pomohl pokračující růst na trzích v kontinentální Evropě, rozvoj digitálních služeb a také spojení s americkým PrizePicks, v níž Allwyn získal většinový podíl. PrizePicks nabízí takzvané fantasy sporty, v nichž uživatelé tipují výkony sportovců a sestavují vlastní virtuální týmy.
Čistý zisk po zdanění naopak meziročně klesl o 26 procent na 178 milionů eur (4,3 miliardy korun), a to hlavně kvůli vyšším odpisům a vyšším úrokovým nákladům rozšířené skupiny.
Allwyn provozuje loterie v Česku, Velké Británii, Itálii, Rakousku, Řecku, na Kypru i ve Spojených státech. Součástí skupiny je mimo jiné nejstarší česká loterijní společnost Sazka, která v lednu po 70 letech své existence změnila název na Allwyn.