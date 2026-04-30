Skupina Renomia ovladla dvě litevské makléřské společnosti, posiluje v celém Pobaltí
Renomia koupila většinu v litevských firmách Draudimo bites a Žalų sprendimai.
Skupina se tím stala jedním ze tří největších pojistných makléřů v Litvě.
Akvizice dále posiluje pozici českého holdingu v celém regionu Pobaltí.
Akvizice přináší do skupiny Renomia Group přes čtyřicet nových specialistů. Obě litevské firmy, které doposud vedli sourozenci Mindaugas, Rugilė a Karolis Šatkauskasovi, budou i nadále působit pod svými původními značkami. Stávající management v čele se sourozeneckou trojicí zůstává ve vedení společností i po začlenění do nové skupiny.
„Společnosti Draudimo bites a Žalų sprendimai se k Renomia skvěle hodí. Sdílíme stejné hodnoty, silnou orientaci na klienta, odborné znalosti a uvažování v dlouhodobém horizontu. Kolegové v Litvě jsou také velice inovativní, aktivně používají moderní technologie včetně AI a investují do vzdělávání. Díky novému partnerství se Renomia Group v Litvě stává jednou ze tří největších pojišťovacích makléřských skupin,“ říká Pavel Nepala, spoluzakladatel a managing partner Renomia.
Zaměření na dopravu a odpovědnost
Společnost Draudimo bites, která na trhu vystupuje pod značkou Insurance Bee, se zaměřuje na pojišťovací makléřství. Jejím ředitelem je Mindaugas Šatkauskas, jenž má zkušenosti z mezinárodního pojistného trhu. Druhá z akvírovaných firem, Žalų sprendimai (působící jako Claim Solutions), se pod vedením ředitelky Rugilė Šatkauskaitė specializuje na likvidaci složitých pojistných událostí, často s mezinárodním přesahem.
Obě firmy se profilují zejména v oblasti pojištění vozidel, přepravy a odpovědnosti dopravců. V rámci budoucího rozvoje pod křídly nového vlastníka plánují expanzi i do dalších pojistných odvětví.
Podle Mindaugase Šatkauskase bylo spojení s mezinárodním hráčem logickým krokem pro další růst: „Abychom mohli pokračovat v růstu, potřebujeme partnera s mezinárodním působností, který rozumí našemu způsobu práce. Renomia právě takovým partnerem je. Má pevné hodnoty, dlouhodobou vizi, skvělé služby a globální mezinárodní síť a know-how. Díky tomu nejsou naše společnosti jen součástí skupiny, ale také součástí společné cesty.”
Expanze v Pobaltí
Pro skupinu Renomia nejde o první krok v tomto regionu. V Litvě již od roku 2022 působí společnost iVP Partners, která je rovněž členem skupiny. V sousedním Lotyšsku pak od roku 2020 patří do sítě Renomia Group tamní jednička na trhu, společnost R&D. Aktuální akvizice tak potvrzuje strategický zájem skupiny o rychle se rozvíjející pobaltský trh.