Realitní skupina REMAX mění majitele, kupuje ji platforma Real Brokerage
- Společnosti Real Brokerage a REMAX Holdings oznámily vytvoření nové společné holdingové struktury.
- Transakce v hodnotě 880 milionů dolarů propojí globální franšízovou síť s digitálními nástroji a umělou inteligencí.
- Dokončení prodeje a integrace obou platforem se očekává ve druhé polovině letošního roku.
Společnosti Real Brokerage Inc. a REMAX Holdings oznámily uzavření definitivní dohody o akvizici. Cílem transakce je propojení globální franšízové sítě s moderní technologickou platformou. Vznikne tak nová holdingová struktura Real REMAX Group.
Akvizice, jejíž dokončení se očekává ve druhé polovině roku 2026, oceňuje skupinu REMAX na přibližně 880 milionů dolarů (zhruba sedminásobek EBITDA za rok 2025). Nově vznikající uskupení bude zastřešovat přes 180 tisíc realitních profesionálů ve více než 120 zemích světa. Obě značky si prozatím ponechají svou identitu. REMAX bude nadále fungovat jako franšízová síť, zatímco Real jako technologicky orientovaná makléřská společnost.
Technologická integrace a provozní změny
Hlavním motivem transakce je snaha spojit rozsáhlou infrastrukturu REMAXu s digitální platformou Realu, která využívá vlastní software a prvky umělé inteligence. Podle vedení obou firem by toto spojení mělo vést k vyšší efektivitě provozu a širší nabídce nástrojů pro koncové makléře i franšízanty.
„Tato akvizice je důležitým krokem na naší cestě k vybudování technologické platformy, která posiluje realitní profesionály a zlepšuje zákaznickou zkušenost,“ řekl Tamir Poleg, generální ředitel společnosti Real.
Podobně se vyjádřil i generální ředitel REMAX Holdings Erik Carlson: „Real přináší diferencované, špičkové technologie, o kterých věříme, že povedou k většímu výběru, vyšší produktivitě a rozšířené podpoře naší sítě.“
Pro REMAX jde o zásadní přelom po více než padesáti letech fungování. Spoluzakladatel společnosti Dave Liniger k prodeji uvedl: „Když jsme s Gail v roce 1973 založili společnost REMAX, vybudovali jsme společnost pro podnikatele s obchodním zaměřením. Teď je ten správný čas a Real je naprosto tím správným partnerem, který posune REMAX do budoucnosti.“
Dopady na český trh
Změna vlastníka na globální úrovni se dotkne i regionálních zastoupení. Podle Davida Krajného, který drží licence pro Česko, Slovensko a Ukrajinu, je klíčovým přínosem především digitální infrastruktura.
„Tato transakce je jedním z nejvýznamnějších momentů v historii REMAX a celého realitního trhu a její dopady pocítíme naplno i u nás. Budoucnost nebude patřit ani samotné tradici, ani samotné technologii. Vyhrají ti, kdo dokáží obojí skutečně spojit. Real přináší přesně to, co potřebujeme pro další dekádu: rychlost, digitální infrastrukturu a inteligentní nástroje pro růst,“ řekl Krajný.
Pro lokální makléře by měla integrace v praxi znamenat přístup k novým softwarovým nástrojům pro správu klientů a podporu prodeje. Přechod pod novou holdingovou strukturu podléhá schválení akcionářů a regulatorních orgánů.