Konec čekání na Spotify Wrapped. Aplikace ukáže vaši hudební historii od prvního dne
- Spotify slaví 20 let na trhu a u této příležitosti spouští v mobilní aplikaci interaktivní funkci s názvem Party of the Year(s).
- Nástroj na základě analýzy dat z účtu vygeneruje přesné statistiky poslechu od úplně prvního dne registrace.
- Podívejte se na svůj celkový počet přehraných skladeb nebo nejoblíbenější interprety od chvíle, kdy jste Spotify začali používat.
Novinka s oficiálním názvem Spotify 20: Your Party of the Year(s) funguje jako přesná časová kapsle pro každého registrovaného uživatele. Zatímco tradiční a velmi populární přehledy Spotify Wrapped shrnují vždy pouze uplynulých dvanáct měsíců, tento narozeninový nástroj jde mnohem dál. Mapuje totiž naprosto celou hudební stopu od chvíle, kdy jste si svůj účet na platformě založili.
Jak zjistit první přehranou skladbu na Spotify?
Prohlídka vašich osobních statistik začíná připomínkou přesného data, kdy jste Spotify začali používat. Hned vzápětí zjistíte, kolik různých skladeb jste si za celou dobu poslechli. Následuje krátký kvíz, ve kterém dostanete na výběr ze čtyř písní a musíte uhodnout, kterou z nich jste si tehdy pustili jako úplně první. Aplikace vám poté ukáže správnou odpověď a rovnou spočítá, kolikrát přesně jste si daný hit dodnes přehráli.
Nejposlouchanější interpreti a historický žebříček
V další části přehledu zjistíte, kdo se stal vaším historicky nejposlouchanějším interpretem. Aplikace prozradí nejen jeho jméno, ale rovnou spočítá i celkový počet minut, které jste s jeho tvorbou strávili. Hlavním lákadlem celé prohlídky je pak váš osobní playlist 120 nejhranějších skladeb od samotného založení účtu. Tento unikátní hudební výběr si navíc můžete jedním kliknutím uložit do své knihovny.
Kde statistiky Spotify 20 najít?
Dostat se k vlastním historickým statistikám není nijak složité. S velkou pravděpodobností na vás funkce po otevření aplikace vyskočí úplně sama v podobě úvodního upozornění. Pokud se tak nestane, stačí jít klasicky přes lupu a do vyhledávacího pole zadat heslo „Spotify 20“ nebo „Party of the Year(s)“.
Další rychlou možností je otevřít internetový prohlížeč v mobilu a přejít přímo na adresu spotify.com/20. Na konci celé prohlídky aplikace vytvoří souhrnnou kartičku se všemi hlavními údaji, kterou pak můžete snadno sdílet třeba na Instagramu a pochlubit se s ní svému okolí.