Spotify zvyšuje platby hudebníkům. Konkurenční tlak YouTube a Apple sílí
- Spotify zvýšila výplaty hudebnímu průmyslu o deset procent.
- Důvodem je především silná konkurence.
- Společnost reinvestuje zisky do rozvoje platformy a nových formátů obsahu, jako jsou podcasty a audioknihy.
Švédská streamovací platforma Spotify oznámila, že v loňském roce vyplatila hudebnímu průmyslu rekordních jedenáct miliard dolarů, tedy přes 224 miliard korun. To je nárůst o deset procent ve srovnání s předchozím rokem. Nezávislí umělci a vydavatelství obdrželi polovinu z této částky ve formě autorských odměn, uvedla platforma Spotify ve svém příspěvku na blogu.
Společnost se zaměřuje na udržení stávajících uživatelů i přilákání nových umělců, protože čelí silné konkurenci ze strany dalších globálních hráčů na poli streamování hudby, mezi něž patří například YouTube nebo Apple. YouTube v říjnu uvedl, že v období mezi červencem 2024 a červnem 2025 vyplatí hudebnímu průmyslu více než osm miliard dolarů.
„Spotify vyplácí hudebnímu průmyslu dvě třetiny všech příjmů z hudby – téměř sedmdesát procent toho, co sami získáme. S růstem našich příjmů rostou i výplaty pro průmysl,“ uvedla firma na svém blogu.
Spotify podle svých slov reinvestuje část peněz, které si ponechává, do dalšího rozvoje platformy. Tento krok zahrnuje podporu nových formátů obsahu, jako jsou podcasty, videa či audioknihy.
Zvýšení cen Spotify
Nedávno Spotify zvýšila ceny prémiového předplatného na několika trzích, což by mělo pomoci zvýšit její zisky. Společnost využívá svou rozsáhlou uživatelskou základnu k podpoře růstu, informovala agentura Reuters.
Spotify zahájila svou činnost v Evropě v roce 2008 a postupně expandovala do dalších částí světa. V současnosti působí ve více než 180 zemích a má přes 750 milionů měsíčních uživatelů.
Podle Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI) se celosvětové tržby z prodeje hudebních nahrávek v roce 2024 zvýšily o 4,8 procenta na 29,6 miliardy dolarů. Příjmy ze streamovacích služeb poprvé překonaly hranici 20 miliard dolarů, což znamená, že jejich podíl na celkových příjmech z hudebních nahrávek činí 69 procent. Údaje za rok 2025 zatím nejsou k dispozici.