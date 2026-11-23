Amazon posiluje vývoj AI, kupuje technologii společnosti Decart
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- Technologie má vylepšit fungování čipů Amazonu a umožnit levnější provoz AI nástrojů.
- Hodnota transakce je odhadována na 7,5 miliardy dolarů.
- Koupi technologie zvažovala i firma Anthropic.
Americký internetový obchod Amazon oznámil, že koupí technologii společnosti Decart působící v oblasti umělé inteligence (AI). Součástí dohody je i přechod zakladatelů firmy, včetně generálního ředitele Deana Leitersdorfa, a týmu výzkumníků i inženýrů do struktur Amazonu, píše agentura Reuters.
Amazon finanční podmínky transakce odmítl zveřejnit. Společnost Decart na žádost agentury Reuters o komentář okamžitě nereagovala. Agentura Bloomberg s odvoláním na osobu obeznámenou s touto záležitostí ale uvádí, že hodnota transakce činí přibližně 7,5 miliardy dolarů (zhruba 166 miliard Kč). Uvedená cena by podle údajů datové a analytické platformy PitchBook představovala výrazný skok oproti nejnovějšímu ocenění Decartu, které činilo téměř čtyři miliardy dolarů.
Decart, založený v roce 2023, vyvinul softwarový nástroj Decart Optimization Stack (DOS), který zrychluje běh systémů umělé inteligence a usnadňuje firmám přechod mezi různými typy AI čipů, včetně těch od společností Nvidia, Amazon a Google. Nově získaná technologie má fungování vlastních čipů Amazonu vylepšit, díky čemuž budou moci zákazníci vyvíjet a provozovat AI nástroje rychleji a levněji. Obě firmy spolupracují již od roku 2025.
V květnu získala společnost Decart 300 milionů dolarů v investičním kole vedeném společností Radical Ventures. Jako nový investor se tehdy připojila také společnost Nvidia. Koupi Decartu zvažovala i firma Anthropic, po detailním prověření firmy se však rozhodla od této transakce upustit, jak v září informovala agentura Bloomberg.
Krok potvrzuje sílící trend, kdy velcí technologičtí hráči raději kupují hotové kapacity a špičkové odborníky z trhu, než aby se je snažili budovat interně. Podobně postupovala i společnost Meta, která loni za 14,3 miliardy dolarů koupila 49procentní podíl ve firmě Scale AI, nebo výrobce čipů Advanced Micro Devices (AMD), který se v září dohodl na převzetí společnosti World Labs za 8,2 miliardy dolarů.
Amazon vyvíjí vlastní čipy pro AI a snaží se tak konkurovat společnosti Nvidia. Letos v dubnu se rozhodl, že investuje až 25 miliard dolarů do společnosti Anthropic, která patří mezi hlavní hráče v oblasti AI.