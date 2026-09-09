Apple ukázal první skládací iPhone. V Česku bude stát přes 50 tisíc korun
- Apple představil svůj první skládací telefon iPhone Duo, který se začne na podzim prodávat také v Česku.
- Novinka bude stát od 54 990 korun a po rozložení nabídne velký displej podobný iPadu.
- Apple vstupuje na trh sedm let po Samsungu, podle IDC se ale může už do roka stát jeho jedničkou.
Americká technologická společnost Apple dnes představila svůj první skládací telefon iPhone Duo. Firma s ním přišla sedm let po jihokorejském konkurentovi Samsung. Apple přístroj uvedl na první prezentaci svých produktů, kterou vedl nový generální ředitel John Ternus. Přístroj má ve složeném stavu velikost cestovního pasu.
„Ostatní vytvářeli skládací telefony, které vypadají jako dva telefony neohrabaně slepené k sobě,“ řekl Ternus v předtočeném videu promítnutém ve Steve Jobs Theater v Apple Parku v Kalifornii. Zařízení nabídne po rozložení velký displej, který je podle nového šéfa firmy „stejně přirozený a intuitivní jako iPad.“ „Je to něco zcela nového a zároveň pozoruhodně povědomého. Má podobnou velikost jako váš pas, drží se dobře v ruce a pohodlně se ovládá jednou rukou,“ dodal Ternus.
Skládací iPhone bude nejdražším telefonem Applu
Skládací telefon je největší konstrukční inovace firmy za poslední roky, podle agentury Reuters od roku 2017, kdy Apple odstranil z plochy fyzické tlačítko.
Model Duo má zaoblené hrany. Po rozložení nabízí širokou obrazovku orientovanou na šířku, kterou lze však používat i na výšku. Ve složeném stavu je na přední straně k dispozici menší samostatný displej. Společnost uvedla, že v rozloženém stavu jde o její dosud nejtenčí telefon.
Nový skládací chytrý telefon začne firma na podzim nabízet i v České republice. Podle českého webu Applu bude jeho cena začínat na 54 990 korunách.
Apple dnes představil rovněž telefony iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Ty jsou nejnovějšími verzemi tradičních telefonů iPhone, které nejsou skládací. Cena telefonu iPhone 18 Pro má v Česku začínat od 34 990 korun a cena telefonu iPhone 18 Pro Max od 37 990 korun.
Skládací telefony prodávají již řadu let firmy Samsung, Huawei a Google. Podle výpočtů analytické společnosti IDC tvoří tato kategorie zatím jen o něco více než dvě procenta celosvětového prodeje chytrých telefonů.
IDC ale předpovídá, že Apple by se v tomto segmentu navzdory svému pozdnímu nástupu mohl do roka dostat do vedení. Podle odhadů společnosti bude americká firma do roku 2027 ovládat 31 procent trhu se skládacími smartphony z hlediska počtu prodaných kusů a 44 procent z hlediska tržeb.
Apple přichází pozdě, přesto může rychle ovládnout trh
„Společnost Apple si vytvořila novou příležitost k růstu v prémiovém segmentu, otevřela si nový zdroj příjmů a dodala nový impulz svým aktivitám v oblasti iPhonů,“ uvedl analytik Paolo Pescatore ze společnosti PP Foresight.
Analytik XTB Tomáš Maxa nicméně upozornil, že reakce akciového trhu na novinky Applu byla poměrně vlažná. Krátce před koncem dnešního obchodování vykazovaly akcie Applu mírný pokles oproti úternímu závěru. Od začátku roku si však připisují zhruba 16 procent.
V současné době drží prvenství společnost Huawei. Na tuto čínskou firmu připadne zhruba každý druhý prodaný skládací smartphone. A to i přesto, že jí americké sankce znemožňují využívat v jejích zařízeních služby Googlu či čipy vyvinuté za americké účasti, což ji fakticky vytlačuje ze západních trhů.
Na mezinárodní úrovni je v poslední době hlavním hybatelem v oblasti skládacích telefonů společnost Samsung, píše agentura DPA. Tato jihokorejská firma se v létě pokusila předejít vstupu Applu na trh uvedením zařízení s podobnou konstrukcí: modelu Galaxy Z Fold8, jehož cena v Evropě začíná na 1 999 eurech (48 500 korun). Dlouholetý největší rival Applu se přitom dříve zaměřoval na užší modely, které se rozkládají do čtvercového displeje.