Známý výrobce televizí chce ukrojit z českého jaderného megaprojektu. Míří do Dukovan
- LG loni v Česku vykázalo tržby přes čtyři miliardy korun a chce se podílet i na dostavbě Dukovan.
- Akcie LG za poslední rok vzrostly o 170 procent, mimo jiné díky chladicím systémům pro datová centra AI.
- Prodej klimatizací roste firmě v Česku každoročně o 10 až 15 procent, tvrdí šéf LG pro Česko a Slovensko.
LG patří mezi největší společnosti z Jižní Koreje a společně se Samsungem nebo Hyundai tvoří nejviditelnější export této asijské země. Značce se daří i v Česku. LG v Česku podle informací e15 ročně vykazuje tržby přes čtyři miliardy korun s meziročním růstem necelých deseti procent. Do budoucna to nemá být „pouze“ o televizích, pračkách nebo obecně chytré domácnosti. „Snažíme se dostat do Dukovan v rámci výstavby nových jaderných bloků,“ řekl e15 na veletrhu IFA v Berlíně Jong Woo Hong, prezident LG pro Česko a Slovensko.
Tendr na dostavbu Dukovan vyhrála jihokorejská firma KHNP. I když česká vláda tlačí na to, aby do obřího projektu bylo zapojeno co nejvíce tuzemských dodavatelů, je pravděpodobné, že do Dukovan bude zapojena široká síť firem z Koreje. Nahrává tomu i plzeňská Škoda Doosan Power, rovněž vlastněná Korejci.
S chillery to LG umí
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!