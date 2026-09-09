Inflace v Evropě ještě neřekla poslední slovo. Vrchol má přijít až příští rok, ECB znova sáhne na sazby
- Inflace v eurozóně v srpnu zrychlila na 3,3 procenta, nejvíc od konce roku 2023.
- ECB podle analytiků zvýší úrokové sazby nejen teď, ale i na prosincovém zasedání.
- Vrchol cenového růstu přijde až začátkem příštího roku, k cíli se eurozóna dostane nejdřív v roce 2028.
Zatímco Evropská centrální banka si dala prázdninovou pauzu, inflace v eurozóně nikoli. Ta naopak v srpnu zrychlila na 3,3 procenta meziročně, což představuje nejsilnější hodnotu od konce roku 2023. A ani to ještě není vrchol. Toho by podle našeho odhadu v Komerční bance měla dosáhnout na úrovni 3,7 procenta až na počátku příštího roku, přičemž k cíli se dostane až v roce 2028. Za prodlouženým obdobím vyšší inflace stojí kombinace několika faktorů.
Vedle vyšších cen energií to jsou obavy z nepřímých dopadů energetického šoku na dodavatelské řetězce. Významnou roli hraje také růst nákladů v dopravě, tlak na růst cen potravin ve spojitosti s vlnami veder, geopolitickými konflikty a očekávaným super-El Niñem. Zároveň ekonomická aktivita zůstává překvapivě robustní. Zde se pozitivně odráží fiskální impulz, oživení průmyslu i silná globální poptávka po produktech spojených s umělou inteligencí.
Revize je na cestě
Nová prognóza z dílny ECB tak zřejmě přinese revizi odhadu inflace i výkonu ekonomiky eurozóny směrem nahoru. Její červencová prognóza počítala pro rok 2027 s celkovou inflací v průměru na úrovni 2,3 procenta a v roce 2028 již předpokládala dosažení inflačního cíle. To je ale podle našeho názoru nepravděpodobné. Domníváme se tedy, že ECB nebude chtít riskovat, že opět podcení inflační vývoj tak, jak tomu bylo v nedávné minulosti, a zvýší proto úrokové sazby nejen na současném zasedání, ale i na tom prosincovém.
Zároveň komunikace zůstane jestřábí s tím, že nenaznačí, kdy by měl aktuální cyklus zpřísňování měnové politiky skončit. O tom, zda bude pokračovat i v příštím roce, však rozhodnou až nově příchozí data. V hledáčku ECB bude především mzdový růst a sekundární dopady stávajícího energetického šoku. Trh ve svých cenách nyní v ročním horizontu zahrnuje zhruba trojí zvýšení úrokových sazeb, což při pohledu na aktuální inflační vývoj není nereálné.