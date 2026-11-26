Musk slíbil každému dítěti v USA dvě akcie firmy SpaceX
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- První akcii získají děti od firmy už příští měsíc.
- Druhou dostanou od Muska příští rok.
- Celková hodnota darovaných akcií by nyní byla zhruba 400 miliard korun.
Každé dítě ve Spojených státech obdrží dvě akcie americké společnosti SpaceX, uvedl její zakladatel a generální ředitel Elon Musk. Dodal, že první akcii získají děti od firmy už příští měsíc. Druhou by pak měly obdržet přímo od Muska v příštím roce. Celková hodnota darovaných akcií by se podle současné tržní ceny pohybovala kolem 18 miliard dolarů (zhruba 400 miliard Kč), píše agentura Reuters.
Společnost SpaceX podle Reuters doplnila, že věnuje jednu nově vydanou akcii na každý aktivní účet v investičním programu Trump Account, který je určen pro Američany mladší 18 let. Dodala, že Musk osobně věnuje stejný počet akcií jako firma.
Cena akcií společnosti SpaceX uzavřela středeční obchodování na burze na 127,44 dolaru (téměř 3000 Kč) za kus. Americká vláda v říjnu uvedla, že již v rámci programu Trump Account otevřela téměř 70 milionů účtů, které mají americkým dětem pomoci vytvářet si majetek s využitím investic na akciových trzích. Podle amerického úřadu pro sčítání lidu (USCB) je v USA kolem 72 milionů dětí, napsala agentura Bloomberg.
Program Trump Account je součástí rozsáhlého daňového zákona amerického prezidenta Donalda Trumpa schváleného loni v létě. Děti splňující požadavky mají v rámci tohoto programu nárok na jednorázový příspěvek od vlády ve výši 1000 dolarů.
Musk, který je nejbohatším člověkem světa, už minulý měsíc slíbil, že v příštím roce každému americkému dítěti věnuje jednu akcii SpaceX. Neposkytl však podrobnosti o tom, jakým způsobem se tento plán uskuteční. Musk je největším akcionářem společnosti SpaceX, koncem června vlastnil kolem 6,4 miliardy akcií firmy.
Rozšíření lidstva na další planety
Musk založil společnost SpaceX v roce 2002 a dosáhl s ní řady úspěchů v oblasti vesmírné dopravy. Firma mimo jiné vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Vlastní rovněž satelitní internetový systém Starlink.
Začátkem letošního roku se společnost SpaceX spojila s Muskovým start-upem xAI zaměřeným na vývoj umělé inteligence. V červnu pak firma vstoupila na akciovou burzu.
„Společnost SpaceX buduje infrastrukturu budoucnosti a usiluje o to, aby se lidstvo rozšířilo na další planety. Věříme, že na vlastnictví firmy, která vytváří takovéto systémy, by se měla podílet nová generace Američanů, která z toho bude mít dlouhodobý prospěch,“ uvedla společnost SpaceX.
Musk je mimo jiné šéfem a největším akcionářem výrobce elektromobilů Tesla. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 820 miliard dolarů (přes 18 bilionů Kč).
V poslední době se Musk výrazně angažoval také v politice. Podporoval amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po jeho volebním vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE).
Tento měsíc se však Musk distancoval od Trumpova hnutí MAGA (Učiňme Ameriku opět skvělou) poté, co republikáni utrpěli drtivou porážku ve volbách do Kongresu. Musk prohlásil, že není členem hnutí a že se cítí hloupě, jelikož na republikánské kampaně vynaložil tolik peněz. Miliardář věnoval na kampaně republikánských kandidátů do Kongresu podporovaných Trumpem více než 400 milionů dolarů.