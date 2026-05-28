PPF v roli favorita. Její konkurent zvažuje prodej telekomunikací v Bulharsku
- Pro telekomunikační část PPF se rodí další šance na akvizici v balkánském regionu.
- K prodeji má být bulharský lídr pevného připojení.
- V jihovýchodní zemi obsluhuje skoro 40 procent trhu.
Skupina PPF by mohla opět rozšířit své telekomunikační aktivity na Balkáně. Prostřednictvím společnosti e& PPF Telecom, v níž vlastní takřka poloviční podíl, má podle tamních médií největší šanci získat další kus bulharského trhu, který je údajně na prodej. Divestici některých nebo všech svých aktiv v Bulharsku podle agentury SeeNews zvažuje skupina United Group.
Telekomunikační a mediální společnost United Group, která se zaměřuje na jihovýchodní Evropu, je už od minulého roku paralyzována sporem mezi dvěma hlavními akcionáři. Majoritní vlastník, britský fond BC Partners, který drží přibližně 55 procent akcií, se s druhým největším akcionářem, společností Solak, dokonce soudí.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Už mám předplatné. Přihlásit se