Výrobce čipů rozdá zaměstnancům rekordní odměny. Firma se tím snaží odvrátit stávku
- Zaměstnanci Micronu na Tchaj-wanu dostanou rekordní bonusy ve výši 35 až 68 měsíčních mezd.
- Nejnižší hotovostní odměna přesáhne milion korun a pracovníci navíc získají akcie společnosti.
- Micron oznámil štědré bonusy v době hrozící stávky a po mimořádném růstu zisku i ceny akcií.
Zaměstnanci amerického výrobce čipů Micron Technology na Tchaj-wanu obdrží za fiskální rok 2026 bonusy, které podle jejich pozice budou odpovídat 35 až 68 měsíčním mzdám. Minimální hotovostní odměna bude 1,7 milionu tchajwanských dolarů (TWD; 1,12 milionu korun), kromě hotovosti každý zaměstnanec obdrží také akcie. Oznámila to v pátek podle agentury Reuters společnost, která uplynulý fiskální rok označila za mimořádný.
Micron se chce vyhnout scénáři Samsungu
Společnost označila odměnu za rekordní. Oznámení se objevilo poté, co odbory zastupující přibližně dvě třetiny pracovníků firmy na Tchaj-wanu naznačily, že podporují stávku mezi svými členy.
Micron má na Tchaj-wanu zhruba 15 tisíc zaměstnanců. Ostrov patří mezi nejdůležitější výrobní centra firmy.
Micron se snaží vyhnout tomu, aby byl vtažen do krize podobné té, které letos v květnu čelila jihokorejská společnost Samsung Electonics. Plánovanou 18denní stávku až 48 tisíc členů odborů se firmě podařilo odvrátit na poslední chvíli, a to díky dohodě o speciálním bonusovém fondu. Vyhlídka na zastavení výroby u největšího světového výrobce paměťových čipů tehdy vyvolala obavy o dodávky čipů a také z širších ekonomických dopadů na čtvrtou největší ekonomiku Asie, napsala agentura Reuters.
Zisk vzrostl více než patnáctinásobně
Společnost dodala, že odměny za fiskální rok 2026 obdrží všech více než 60 tisíc zaměstnanců na celém světě. Micron má hlavní výzkumné a vývojové aktivity a část výroby v USA, výrobní závody pak provozuje také v Japonsku a Singapuru.
Čistý zisk Micronu ve třetím čtvrtletí fiskálního roku 2026, které skončilo 28. května, stoupl víc než 15násobně a tržby zhruba čtyřnásobně. Cena akcií se za posledních 12 měsíců zvýšila o více než 500 procent.