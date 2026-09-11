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Američané prodali za 400 miliard, Češi za zlomek. Akvizice v Brně ukazuje na propastný rozdíl mezi USA a Evropou

Michal Hrabí, bývalý výkonný ředitel společnosti Phonexia

Michal Hrabí, bývalý výkonný ředitel společnosti Phonexia Zdroj: Phonexia

Jan Sedlák
Jan Sedlák
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  • Prodej brněnské firmy Phonexia korejskému fondu ukazuje, jak odlišně se technologické byznysy rozvíjejí v Česku a v USA.
  • Zakladatelé české Phonexie roky raději rostli pomalu z vlastních peněz, než aby vzali rizikový kapitál a rychle expandovali.
  • Noví korejští majitelé chtějí v Brně dál investovat a vybudovat z Phonexie mnohem větší firmu.

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