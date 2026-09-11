Američané prodali za 400 miliard, Češi za zlomek. Akvizice v Brně ukazuje na propastný rozdíl mezi USA a Evropou
- Prodej brněnské firmy Phonexia korejskému fondu ukazuje, jak odlišně se technologické byznysy rozvíjejí v Česku a v USA.
- Zakladatelé české Phonexie roky raději rostli pomalu z vlastních peněz, než aby vzali rizikový kapitál a rychle expandovali.
- Noví korejští majitelé chtějí v Brně dál investovat a vybudovat z Phonexie mnohem větší firmu.
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