Miliardáři Šimáně s Vikem se přiblížili prodeji Smartwings, odškrtli si důležité razítko z Brna
- Antimonopolní úřad povolil prodej Českých aerolinií a Smartwings jedné z nejbohatších tureckých rodin.
- Transakce ještě není definitivně dokončená, posuzují ji evropské úřady.
- Obchod mohou brzy schválit, nejde však o pouhou formalitu.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) povolil turecké skupině Pegasus převzít České aerolinie a dopravce Smartwings. Schválení fúze antimonopolní úřad podmínil závazky pro zachování účinné hospodářské soutěže, které turecká společnost sama navrhla.
Závazky se týkají především předání některých slotů pro letní sezónu na pravidelné lince Praha – Antalya jinému leteckému přepravci. Rozhodnutí bylo vydáno na konci srpna, dosud však není pravomocné, protože neuplynula lhůta pro podání rozkladu. Úřad se případem zabýval od května, kdy obdržel návrh na povolení spojení.
„Problém shledal především u překrytí aktivit na trhu pravidelné přímé osobní letecké přepravy na trase Praha – Antalya v letní sezóně, kdy by spojením vzniklý subjekt dosáhl velmi vysokého tržního podílu a disponoval by značným odstupem od ostatních konkurentů,“ uvádí úřad.
Smartwings do rukou Pegasus Airlines
Při posuzování vzal v úvahu i skutečnost, že oproti původním předpokladům stále nedošlo ke vstupu dalších leteckých přepravců na daný relevantní trh. „S ohledem na uvedené skutečnosti by realizace navrhované transakce v původní podobě mohla vést k podstatnému snížení konkurenčního tlaku. ÚOHS spojení povolil až poté, co společnost Pegasus navrhla výše uvedený strukturální závazek spočívající v převodu slotů na třetí stranu,“ vysvětluje úřad svůj verdikt.
„Účelem tohoto závazku je umožnit ostatním potenciálním konkurentům rychle získat přístup k letištním slotům na letištích v Praze a Antalyi, a to včetně časových párů vhodných pro provozování přímých pravidelných letů mezi těmito městy,“ uvedl místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb.
Dohoda přišla už koncem loňského roku
Majitelé české letecké společnosti Jiří Šimáně a Roman Vik uzavřeli koncem loňského roku dohodu s aerolinkou Pegasus, která vyčíslila kontrakt v přepočtu na 3,8 miliardy korun. Tím začal složitý prodejní proces, který podléhá schválení také evropských úřadů. Že definitivní dokončení prodeje trvá řadu měsíců, není nikterak neobvyklé.
Hotovo ale ještě zdaleka není - překážku může mezi Čechy, Turky a zhruba pět desítek letadel vklínit Evropská komise. Ta totiž hodlá přezkoumat a patrně i zpřísnit pravidla, která omezují vlastnictví evropských aerolinek společnostmi ze třetích zemí, tedy i Turecka, zjistila agentura Reuters. Zda se to ukáže jako překážka, nebo řešitelný problém, ukážou příští týdny či měsíce.