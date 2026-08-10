Zuckerbergova loď za 6 miliard nepomohla plavidlu v nouzi. Podívejte se na deset megajachet boháčů
- Nejbohatší technologičtí magnáti investují miliardy korun do exkluzivních superjachet a plachetnic, které jim slouží jako plovoucí luxusní sídla i místa pro diskrétní byznysová jednání.
Tato unikátní plavidla odrážejí osobnost svých majitelů – od vojensky laděné jachty Charlese Simonyiho přes minimalistický design Stevea Jobse až po obří 127metrovou plachetnici Jeffa Bezose.
Vlastnictví ikonických megajachet však přináší i kontroverze, což dokládá nedávný incident Zuckerbergovy jachty na Aljašce nebo protesty spojené se stavbou Bezosovy lodi v Rotterdamu.
Mají miliardy a vize, které změnily svět. Když ale technologičtí magnáti odloží práci, vyrážejí na moře – na palubách superjachet, které připomínají plovoucí paláce. Luxusní lodě s posilovnami, lázněmi i nočními kluby využívají nejen k odpočinku, ale také k diskrétním byznysovým schůzkám. Některé jachty jsou zázrakem moderního inženýrství, jiné spíše demonstrací extravagance a vkusu svých majitelů.
Majitel společnosti Meta Mark Zuckerberg momentálně čelí velké kritice právě kvůli své jachtě. Jeho luxusní loď nereagovala na výzvu, aby pomohla uvízlému plavidlu na jihovýchodě Aljašky, i přestože byla člunu nejblíže. Jaké další skandály provázejí plavidla patřící nejbotším lidem světa?
Megajachta Venus manželky Steva Jobse
Megajachta Venus Laurene Powellové Jobsové. |
Vdova po spoluzakladateli Applu
Na žebříčku majitelů devíti největších jachet mezi technologickými miliardáři figuruje i manželka Steva Jobse, investorka a filantropka Laurene Powellová Jobsová, která zdědila po smrti spoluzakladatele Applu v roce 2011 téměř dokončenou 78metrovou jachtu jménem Venus. Jobs, který zemřel na rakovinu slinivky, byl jednou z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu. V roce 1976 spolu se Stevem Wozniakem založil firmu Apple, která vyvinula jedny z prvních úspěšných osobních počítačů a navždy transformovala i mobilní telefony. Založil také firmu NeXT a pod jeho vedením se proslavila i filmová studia Pixar.
Megajachta Venus Laurene Powellové Jobsové. |
Plavidlo pojmenované po římské bohyni lásky
Poté co Jobs strávil roky na jachtách miliardáře Larryho Ellisona, chtěl svou vlastní. Venus navrhl společně s francouzským architektem a dekoratérem Philippem Starckem a po dokončení měla hodnotu 130 milionů dolarů (přes tři miliardy korun). Jobs a Starck začali spolupracovat v roce 2007 a po dobu čtyř let se scházeli každý měsíc. Venus byla dodána v roce 2012 podle Jobsova zadání: šest identických kabin, design zajišťující absolutní ticho a nejmodernější technologie. „Tak kvalitní loď už nikdy nebude. Protože už nikdy se nesejdou dva šílenci, aby splnili takový úkol,“ řekl kdysi Starck časopisu Vanity Fair. „Nebyla to jachta, kterou jsme se Stevem stavěli, pustili jsme se do filozofické akce, realizované podle kvazináboženského procesu. Vytvořili jsme jeden mozek se čtyřmi laloky.“ Jobs se na její palubu ale podívat nestihl.
Loď Musashi podnikatele Larryho Ellisona
Loď Musashi Larryho Ellisona. |
Extravagantní multimiliardář a nekompromisní byznysmen
Spoluzakladatel počítačové firmy Oracle Larry Ellison bývá pravidelně řazen mezi deset nejbohatších lidí světa. Velký milovník jachet, rychlých automobilů a letadel, kterých vlastní několik, roce 2014 odstoupil z funkce generálního ředitele, ve firmě stále působí jako předseda představenstva a technický ředitel. Štědrý filantrop je známý svými extravagantními výdaji, mezi něž patří i soukromý ostrov, pořádání tenisového turnaje nebo jachting.
Loď Musashi Larryho Ellisona. |
Superjachta inspirovaná japonským válečníkem
Ellison vlastnil v průběhu let několik superjachet včetně Katany, Ronina a Rising Sun, kterou prodal miliardáři Davidu Geffenovi. Svou současnou loď Musashi, pojmenovanou po legendárním japonském samurajovi, koupil v roce 2011 za údajných 160 milionů dolarů od loděnice Feadship, která se specializuje na výrobu luxusních jachet. Plavidlo o délce 88 metrů má designové prvky inspirované japonským stylem i stylem art deco. Pyšní se také vybavením zahrnujícím výtah, bazén, salon krásy, posilovnu a basketbalové hřiště.
Loď Musashi Larryho Ellisona. |
Válečné plavidlo Norn programátora Charlese Simonyie
Jachta Norn Charlesr Simonyie. |
Nadšenec do vesmírné turistiky
Bývalý programátor společnosti Microsoft Charles Simonyi se podílel na vývoji takových klíčových produktů, jako je Microsoft Word. Simonyi se ale proslavil především jako velký fanoušek vesmírné turistiky. V roce 2007 se stal teprve pátým vesmírným turistou, když strávil téměř 14 dní v kosmu na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Za to, že maďarsky několikrát promluvil z vesmíru, Simonyi získal vysoké státní vyznamenání od někdejšího maďarského prezidenta Lászlóa Sólyoma.
Jachta Norn Charlesr Simonyie. |
Superjachta po vzoru armádních plavidel
Simonyi koupil od německé loděnice Lürssen dvě megajachty: 90metrovou Norn a 71metrový Skat. Norn je plná luxusních prvků včetně venkovního kina a posuvné podlahy v bazénu, která se zvedá a stává se osvětleným tanečním parketem. Sdílí militaristický styl se Skatem, který Simonyi prodal v roce 2021. „Jachta má být domovem mimo můj domov v Seattlu a její styl by měl odpovídat stylu domu, přizpůsobenému praktickým podmínkám moře,“ řekl kdysi Simonyi.
Superplachetnice Athena počítačového vědce Jamese Clarka
Superplachetnice Athena programátora Jamese Clarka. |
Revolucionář ze Silicon Valley
James Clark je americký podnikatel a počítačový vědec. Založil několik významných technologických společností v Silicon Valley, například Silicon Graphics, Netscape a Healtheon/WebMD. Jeho výzkumná práce v oblasti počítačové grafiky vedla k vývoji systémů pro rychlé vykreslování trojrozměrných počítačových obrazů.
Superplachetnice Athena programátora Jamese Clarka. |
Plachetnice pojmenovaná po řecké bohyni války
Clark koupil v roce 2004 90metrové plavidlo Athena. „Mohl jsem si snadno postavit 50- nebo 60metrovou motorovou jachtu, která by měla stejný prostor jako Athena, ale nikdy jsem neměl skutečný zájem o stavbu motorové jachty,“ řekl v roce 2016 v rozhovoru pro Boat International. „Podle mého názoru je to jedna z nejkrásnějších velkých plachetnic, možná nejkrásnější velká plachetnice na světě,“ dodal tehdy. Přesto se Clark lodě několikrát pokusil zbavit. V roce 2012 ji nabízel za 95 milionů dolarů, v roce 2016 za 69 milionů dolarů a v roce 2017 za 59 milionů dolarů, ale zatím nezměnila majitele.
Superplachetnice Athena programátora Jamese Clarka. |
Plachetnice Eos Barryho Dillera a Diane von Furstenberg
Plachetnice Eos Barryho Dillera a Diane von Furstenberg. |
Mediální magnát a jeho slavná manželka
Šéf mediální firmy IAC/InterActiveCorp Barry Diller, který vede také společnost Expedia zaměřující se na prodej letenek po internetu a související služby, založil společnosti Fox Broadcasting Company a USA Broadcasting. Jeho manželkou je známá módní návrhářka Diane von Furstenberg, která se proslavila šaty lichotivými pro ženskou postavu.
Plachetnice Eos. |
Destinace pro celebrity
Pár, který tráví léto křižováním Středozemního moře a silvestra na Svatém Bartoloměji, společně vlastní superplachetnici Eos, na jejíž palubě často hostí celebrity. V průběhu let se na lodi objevili Oprah Winfreyová, Emma Thompsonová, Anderson Cooper a Jeff Bezos, což některé vede k domněnce, že poskytla inspiraci pro jeho vlastní jachtu. Na přídi plavidla je socha slavné návrhářky, kterou vytvořila francouzská umělkyně Anh Duong. Třístěžňový škuner od loděnice Lürssen měří na délku 93 metrů. Stavěl se tři roky, než byl v roce 2009 předán Dillerovi, a od té doby se o interiéru lodi zjistilo jen málo.
Superjachta Whisper exšéfa Googlu Erika Schmidta
Superjachta Whisper Erica Schmidta. |
Praxí prověřený manažer
Bývalý ředitel Googlu a zkušený manažer Eric Schmidt, který po svém příchodu do firmy v roce 2001 zprofesionalizoval její řízení, ze společnosti udělal dobře fungující stroj na peníze. Následně působil také ve vedení její mateřské skupiny Alphabet. V roce 2021 založil think-tank The Special Competitive Studies Project (SCSP), jehož posláním je „vypracovávat doporučení k posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti Ameriky v době, kdy umělá inteligence (AI) a další nové technologie mění podobu naší národní bezpečnosti, ekonomiky a společnosti“.
Superjachta Whisper Erica Schmidta. |
Plavidlo po pákistánsko-americkém sportovním magnátovi
Schmidt v roce 2023 koupil jachtu Kismet. Tato 95 metrů dlouhá loď postavená společností Lürssen dříve patřila miliardáři Shahidu Khanovi. Schmidt ji přejmenoval na Whisper. Podle společnosti Moran Yacht & Ship, která dohlížela na její stavbu, se na loď vejde 12 hostů a 28členná posádka. Je vybavena hlavní palubou se soukromou vířivkou, lázněmi, bazénem, kinem a s venkovním krbem. Její konečná prodejní cena sice nebyla zveřejněna, ale podle oborového portálu Yacht Charter Fleet byla nabízena za 149 milionů eur (přes 3,5 miliardy korun).
Superjachta Whisper Erica Schmidta. |
Plavidlo Symphony miliardáře Bernarda Arnaulta
V roce 2015, kdy byla Arnaultovi dodána, šlo o největší jachtu společnosti Feadship, která se kdy objevila na otevřeném moři. |
Francouz s citem pro luxus
Bernard Arnault patří mezi nejbohatší muže světa. Šestasedmdesátiletý Francouz založil společnost LVMH, největšího prodejce luxusního zboží na světě. Do koncernu patří známé značky jako výrobce koženého zboží Louis Vuitton, šampaňského Moët & Chandon nebo koňaku Hennessy.
Arnaultovo plavidlo bylo postaveno v Nizozemsku a jeho exteriér navrhl Tim Heywood. |
Palubu zdobí bazén s proskleným dnem
Arnault je hrdým majitelem 101 metrů dlouhé megajachty. Plavidlo bylo postaveno v Nizozemsku a jeho exteriér navrhl Tim Heywood. V roce 2015, kdy byla Arnaultovi dodána, šlo o největší jachtu společnosti Feadship, která se kdy objevila na otevřeném moři. Na loď se pohodlně vejde 36 hostů, přičemž majitel má k dispozici vlastní soukromou palubu pro dalších 16 lidí. O provoz se stará 27členná posádka. Jachta, která spojuje luxus a udržitelnost, byla navržena pro optimální výkon a dosahuje maximální rychlosti 21 uzlů. Součástí přepychového vybavení je i šestimetrový bazén se skleněným dnem, venkovní kino a vířivka.
Jachta Launchpad miliardáře Marka Zuckerberga
Megajachta launchpad Marka Zuckerberga. |
Kontroverzní otec Facebooku
Jachta šéfa společnosti Meta se momentálně objevuje v médiích z jiného důvodu, než kvůli svému majiteli. Uvízlému plavidlu na jihovýchodě Aljašky musela pomáhat malá výletní loď, přestože jachta šéfa společnosti Meta Marka Zuckerberga byla k místu blíže. Zuckerberg podle prohlášení svého mluvčího nebyl v době incidentu na lodi a členové posádky komunikovali na jiném rádiovém kanálu.
Zuckerberg nyní čelí otázkám, proč jeho více než 110 metrů dlouhá jachta v hodnotě okolo 300 milionů dolarů (6,3 miliardy korun) podle médií opakovaně neodpověděla na výzvy k pomoci plavidlu v nouzi.
Mark Zuckerberg ještě jako student Harvardovy univerzity se dvěma kolegy založil sociální síť Facebook. Ze stránky, která původně sloužila k hodnocení vzhledu spolužáků, vznikla idea na sociální síť, kde spolu lidé mohou komunikovat. Z virtuálního místa setkávání se za 20 let stala jedna z hlavních internetových platforem s miliardami uživatelů. Od samého počátku ale čelí kritice kvůli ztrátě soukromí uživatelů, cílené reklamě nebo kvůli způsobu, jakým ovlivňuje politickou soutěž po celém světě. Zuckerberga nyní plně zaměstnává fungování společnosti Meta Platforms, pod niž Facebook patří společně s aplikacemi Instagram, Threads, and WhatsApp. Mnoho času také americký programátor věnuje svým rozsáhlým pozemkům na Havaji, kde má obří usedlost s podzemním bunkrem.
Megajachta launchpad Marka Zuckerberga. |
Loď po ruském oligarchovi
Začátkem loňského roku se Zuckerberg údajně stal majitelem 119metrové jachty Launchpad. Plavidlo, jehož hodnota se odhaduje na 300 milionů dolarů (přes sedm miliard korun) bylo původně stavěno pro největšího akcionáře těžařského gigantu Nornickel, Rusa Vladimira Potanina, na kterého byly uvaleny sankce. Loď se v březnu vydala na svou první plavbu z Gibraltaru na karibský ostrov Svatý Martin a zakotvila ve Fort Lauderdale na Floridě. O jejím interiéru je známo jen málo, ale na fotografiích je vidět velký bazén a přistávací plocha pro vrtulníky.
Superjachta Koru Jeffa Bezose
Superjachta Jeffa Bezose se jménem Koru. |
Z knihkupce miliardářem
Jeff Bezos měl původně v plánu ze své garáže vybudovat významné internetové knihkupectví. V současnosti je společnost Amazon pojmenovaná podle jihoamerického veletoku největším internetovým obchodem na světě a spolu s firmami Google, Apple a Microsoft patří k takzvané velké čtyřce technologických firem světa. Kromě toho je také největším světovým poskytovatelem cloudových služeb. Mezi její další dceřiné společnosti patří Ring, Twitch, IMDb a Whole Foods Market. Provozuje také streamovací službu Prime Video, kvůli čemuž v roce 2021 Amazon koupil věhlasné hollywoodské studio MGM. Bezos se nyní kromě dalších aktivit věnuje se svou firmou Blue Origin hlavně dobývání kosmu.
Superjachta Jeffa Bezose se jménem Koru. |
Nový začátek
V roce 2023 Bezos ukázal světu své 127metrové plavidlo pojmenované Koru, což v maorštině znamená nový začátek. Podle médií tím možná narážel na svou partnerku Lauren Sánchezovou, se kterou se dal dohromady po svém rozvodu. Bývalou televizní hvězdu totiž údajně požádal o ruku právě na palubě své megajachty za 500 milionů dolarů (téměř 12 miliard korun).
Superjachta Jeffa Bezose se jménem Koru. |
Plachetnice, kterou je díky jejím mohutným rozměrům a jedinečnému designu těžké přehlédnout, mnohokrát hostila Bezosovy slavné přátele. Pár na palubě uspořádal zásnubní večírek, na který údajně dorazili i Bill Gates či Leonardo DiCaprio. Ještě před jejím dokončením se Koru dostala na titulní stránky novin. Vyvolala hněv některých Nizozemců, kteří slíbili, že budou házet vajíčka poté, co bylo oznámeno, že historický most v Rotterdamu by mohl být rozebrán, aby mohla loď odjet z loděnice. Ta naštěstí připravila náhradní plány a vaječné krizi se podařilo zabránit.
Dragonfly, kterou vlastní zakladatel Googlu Sergey Brin
Motor inovací Googlu s ruskými kořeny
Nenápadný student americké Stanfordovy univerzity Sergey Brin založil se svým spolužákem Larrym Pagem technologický gigant Google. Brin patřil k dlouholetým členům vedení firmy a později zastával i funkci prezidenta mateřské společnosti Alphabet. Potomek ruských emigrantů byl považován za inovátora, angažoval se i ve vývoji brýlí Google Glass.
Dragonfly, kterou vlastní Sergey Brin. |
Jachta delší než fotbalové hřiště
Brin je od konce loňského roku majitelem zbrusu nové superjachty Dragonfly, která se pyšní délkou 142 metrů. Je vybavená hybridním pohonem, disponuje bazénem se skleněným dnem na hlavní palubě, kinem, lázněmi a centrem vodních sportů. Plavidlo vyrobené na zakázku společností Lürssen má i palubu vyhrazenou pro byznys, kde se nachází velká kancelář, posilovna, herna a hangár pro vrtulníky. Loď je kromě toho vybavena vlastním systémem dvojité skládací plošiny na zádi, který umožňuje, aby se paluba nad ní složila, čímž vznikne prostorný plážový klub s přímým přístupem k vodě.
Model Dragonfly. |