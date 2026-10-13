Začínali jsme jako nadšení amatéři, říká manažerka Dr. Max o projektu Bjut
- Síť lékáren Dr. Max rozšířila své aktivity o prémiový kosmetický butik Bjut, který funguje skoro dva roky.
Získat značky luxusní kosmetiky nebylo jednoduché. Ještě tři měsíce před otevřením nebylo jasné, jaký sortiment bude butik nabízet.
Hana Bambulová, která je jedinou ženou v boardu společnosti Dr. Max, mluví také o předsudcích v profesním životě a o tom, proč je důležitá solidarita mezi ženami.
Síť lékáren Dr. Max rozšířila své aktivity o prémiový kosmetický butik Bjut by Dr. Max, koncept oslaví letos v prosinci dva roky. „V lékárnách se intenzivně věnujeme dermokosmetice a kráse a od našich zákaznic jsme slýchali, že by rády dostávaly ještě něco navíc,“ vysvětluje Hana Bambulová, komerční ředitelka společnosti Dr. Max, proč vznikla myšlenka na koncept Bjut, který podle Bambulové propojuje luxusní kosmetiku s odborným poradenstvím a zážitkem.
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V prosinci koncept oslaví dva roky od svého založení. „Právě dva roky jsme si dali jako určitý mezník, jestli překlopíme pilotní projekt do ostrého provozu. Výsledky jsou zatím pozitivní a pomáhá nám i online platforma,“ chválí si Bambulová.
Od nápadu k realizaci uběhl rok
Přestože je Dr. Max velká zavedená firma, podle Bambulové dokáže na nové podněty reagovat rychle. „Máme poměrně krátký rozhodovací proces. Když přišla poptávka od zákazníků a našli jsme uvnitř firmy shodu, šlo to poměrně rychle,“ popsala na konferenci Femme15. Od nápadu k realizaci uběhl zhruba rok.
Největší výzvou bylo zajistit sortiment. „Nejvíc pyšná jsem na to, že se nám podařilo udělat distribuční kontrakty. Bylo to velké vítězství, protože ještě tři měsíce před otevřením nebylo jasné, jaké tam budeme mít zboží,“ uvedla.
Hana Bambulová
Hana Bambulová je komerční ředitelka Dr. Max, největší lékárenské sítě v Česku. V oboru je asi dvě dekády a patřila k lidem, kteří síť pomáhali budovat; dnes přes ni jdou všechna obchodní vyjednávání s dodavateli a je jedinou ženou v jinak mužském boardu. Vedla přípravu a spuštění konceptu BJUT by Dr. Max, který spojuje luxusní kosmetiku s lékárenským poradenstvím a rituály a který se v prosinci 2024 otevřel v pražském Westfieldu Chodov.
Zásadní při rozjíždění nového projektu ve velké společnosti je podle Hany Bambulové dát do toho celé srdce a vášeň. Se svým týmem pracovala i nad rámec své pracovní doby. „Je nutné sehnat tým lidí se stejným nastavením a důležitá je i odvaha,“ tvrdí. Sami sebe v začátcích označovali za tým nadšených amatérů. Nechtěli vytvořit jen další obchod s luxusní kosmetikou. „Bjut je spojení našeho lékárenského know-how s luxusní kosmetikou a přineseme k tomu zážitek.“
Bjut by Dr. Max funguje online a má zatím jednu kamennou pobočku v OC Chodov v Praze. Podle Hany Bambulové je ale v plánu rozšiřování. „Něco podobného plánujeme i na Slovensku,“ nastínila plány do budoucna komerční ředitelka na konferenci Femme15, kterou pořádala e15 v polovině září.
Jedním z témat této konference zaměřené na ženy byla i ženská solidarita a specifika ženského leadershipu. „Farmacie je poměrně feminizovaný obor, ale faktem je, že jsem jediná žena v boardu,“ přiznává Bambulová, která se prý během profesní kariéry setkala s různými předsudky.
Hosté konference Femme15, která proběhla v prostoru PernerKarlín, si mohli služby Bjut by Dr. Max vyzkoušet i na vlastní kůži: například si mohli nechat zkontrolovat pokožku hlavy nebo si mohli konferenční den zpříjemnit masáží rukou.
Bjut by Dr. Max byl jedním z hlavních partnerů konference.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Úvod
(00:58) Jak vznikl Bjut a co to vlastně je
(03:04) Startup uvnitř velké firmy: rok a něco od nápadu k otevření
(05:12) „Tým nadšených amatérů“ a boj o kontrakty s luxusními značkami
(07:45) Jak vznikl název a proč lidé čekají něco skandinávského
(11:04) Jediná žena v boardu, předsudky a ženská solidarita