Ceny paliv v Česku dál klesají. Benzin se dostane nejníže za několik týdnů
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- Maximální cena benzinu, kterou denně stanovuje stát, po delší době klesne pod úroveň 41 korun za litr. Proti pondělí se sníží o deset haléřů na 40,94 koruny za litr.
- Naftu budou moci čerpací stanice v Česku prodávat nejvýše za 46,40 koruny, což je o 30 haléřů méně než v pondělí.
- Nejvyšší povolené ceny klesaly už celý minulý týden. Vláda nedávno prodloužila platnost regulace cen paliv do konce listopadu.
Ve čtvrtek 1. října, kdy začala platit cenová regulace na paliva, byla maximální cena pro naftu 48,72 Kč/l a do 8. října postupně klesla na 47,23 Kč/l. Od té doby ale povolené maximum u dieselu po většinu měsíce rostlo. Nyní ovšem nafta více než týden postupně zlevňuje. U benzinu od druhého dne po zavedení regulace cenový strop rostl a dosáhl maxima v polovině října, kdy mohly čerpací stanice prodávat litr za 47,21 koruny. Od té doby maximální povolená cena klesá.
Maximální ceny ministerstvo vypočítává na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Přičítá k nim maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 koruny za litr paliva. Ke zlevnění paliv by podle vlády mělo přispět i snížení spotřební daně na naftu na 8,011 koruny za litr z původních 9,95 koruny za litr, které rovněž nabylo účinnosti od počátku října. U benzinu se spotřební daň nezměnila.
Blokáda Hormuzu
O regulaci cen paliv vláda rozhodla i letos na jaře, využívala přitom podobná opatření jako nyní. Regulace trvala od poloviny dubna do poloviny července, její náklady pro státní rozpočet ministerstvo financí vyčíslilo na zhruba miliardu korun měsíčně.
Pohonné hmoty zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě, který vypukl po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února. Teherán v reakci na údery zablokoval Hormuzský průliv, který je klíčovou cestou pro dopravu ropy i dalších surovin z Perského zálivu.