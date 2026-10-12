EU rekordně rozšířila protiruské sankce, postihne i nelegální volby na okupovaných územích
- Na sankční seznam přibylo téměř 1600 lidí nebo firem.
- Opatření cílí hlavně na výrobní řetězec balistických střel.
- EU také uvalila sankce na 77 lidí za volby do ruské dumy na okupovaných územích Ukrajiny.
Ministři zahraničí Evropské unie schválili dosud nejrozsáhlejší rozšíření sankčního seznamu zaměřeného na Rusko kvůli jeho válce proti Ukrajině. Na síti X to oznámila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Na seznam podle ní přibylo téměř 1600 subjektů a osob, přičemž postihy cílí na ruský vojensko-průmyslový komplex.
„Více než polovina (sankcionovaných subjektů) souvisí s výrobním řetězcem balistických střel. Výrazně tak Rusku ztěžujeme, zpomalujeme a prodražujeme výrobu zbraní, které používá k zabíjení Ukrajinců,“ sdělila Kallasová. „Evropa opět ukazuje jednotnou frontu,“ napsala také.
Kallasová už v létě informovala, že předloží ke schválení „nejrozsáhlejší seznam sankcí od začátku (rusko-ukrajinské) války“. Celkový počet sankcionovaných ruských osob, podniků a organizací navyšuje podle dřívějšího vyjádření vrcholné unijní diplomatky o třetinu.
Nejde o klasický 22. sankční balík, který bývá zaměřen na mnoho sektorů, ale o mimořádně rozsáhlé rozšíření stávajících sankčních seznamů. Evropská unie od začátku války přijala 21 balíků sankcí proti Rusku, poslední byl schválen v červenci. Na novém 22. balíku se teprve pracuje a zatím ho Evropská komise nepředstavila.
Česko na dnešním zasedání šéfů diplomacie unijních zemí v Lucemburku zastupuje náměstek ministra Jiří Brodský. Ministři se mají zabývat ruskou agresí vůči Ukrajině a hybridními útoky namířenými proti EU nebo situací na Blízkém východě.
Nelegální volby do ruské dumy
Členské státy EU také schválily zavedení sankcí vůči 77 osobám, které se podílely na nezákonných volbách do ruské Státní dumy, které se konaly v září na okupovaných územích Ukrajiny. Informovala o tom Rada EU. Evropská unie konání těchto voleb odsoudila s tím, že porušují ukrajinské i mezinárodní právo.
„Na sankční seznam bylo dnes zařazeno 74 kandidátů, kteří kandidovali za různé politické strany v takzvané Doněcké lidové republice, takzvané Luhanské lidové republice, Záporožské a Chersonské oblasti a také v takzvané Republice Krym a městě Sevastopol,“ stojí v prohlášení. Svou kandidaturou tyto osoby podle EU aktivně přispěly ke snahám legitimizovat ruskou agresi vůči Ukrajině a udržovat nezákonnou ruskou okupaci ukrajinských území.
Omezující opatření se týkají rovněž tří členů ruské ústřední volební komise, kteří se podíleli na organizaci těchto fingovaných voleb, dodala Rada EU, která zastupuje členské státy. Pro osoby zařazené na sankční seznam platí zákaz cestování do Evropské unie a zmrazen byl i jejich majetek a finanční prostředky.