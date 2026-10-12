Ukrajina přerušila údery na rafinerie, Rusko porušilo příměří a útočí dál, řekl Zelenskyj
- Ukrajina vyzvala USA, aby donutily Rusko dodržovat příměří.
- Tvrdí, že údery na ruské rafinerie zastavila, ale Rusko v útocích na Ukrajinu pokračuje.
- Trump v neděli uvedl, že energetické příměří začalo s okamžitou platností. Ukrajinský prezident se o něm prý dozvěděl až z médií.
Rusko porušilo energetické příměří ohlášené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, zatímco Ukrajina v noci neútočila na ruské rafinerie. Podle agentury Reuters to ve videoprojevu na bezpečnostní konferenci ve Varšavě uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Zároveň vyzval Spojené státy, aby donutily Moskvu příměří dodržovat. Kreml uvedl, že ke zprávám o příměří nemá co říci.
Trump v neděli uvedl, že v rusko-ukrajinské válce začalo s okamžitou platností platit energetické příměří. Obě válčící strany s tím podle něj vyjádřily souhlas.
Zelenskyj v pondělí podle Reuters uvedl, že se o Trumpově návrhu dozvěděl z médií. Zopakoval, že Ukrajina je připravena dohodu o neútočení na energetické objekty dodržovat, pokud Rusko učiní totéž.
Ruské rafinerie v noci na pondělí „nehořely“, uvedl Zelenskyj na varšavské bezpečnostní konferenci. „Toto energetické příměří může fungovat a může se stát významným krokem k ukončení války, pokud Američané nyní skutečně zasáhnou a zajistí, aby ho Rusové dodržovali,“ dodal.
Ukrajina podle něj odpoví, pokud Rusko energetické příměří dodržovat nebude. „Pokud Rusko chce, abychom zastavili naše dálkové údery na jeho ropné rafinerie a vývoz ropy, musí zastavit své útoky na náš energetický systém a kritickou infrastrukturu a přestat zabíjet naše lidi,“ citovala Zelenského agentura AFP.
Ukrajinské úřady v neděli večer, tedy krátce po Trumpově prohlášení o příměří, uvedly, že Rusové zasáhli elektrárnu v Kyjevě pomocí dronu a další energetická zařízení v Charkovské oblasti.
Trump se snaží přenést vinu za cenu nafty
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle státní agentury TASS uvedl, že zatím nemá co říci k Trumpovu prohlášení o energetickém klidu zbraní mezi Ruskem a Ukrajinou. Kontakty podle něj pokračují.
S odkazem na dřívější Zelenského návrh na 60denní příměří za účelem uspořádání voleb na Ukrajině Peskov řekl, že Rusko neusiluje o příměří, ale dlouhodobý mír, a je připraveno udělat pro jeho dosažení vše, co bude v jeho silách.
Americký prezident se podle Reuters snaží svalit vinu za rekordní ceny nafty v USA na Ukrajinu a její odvetné údery na ruské rafinerie, nikoliv na válku vedenou USA proti Íránu, která vyhnala vzhůru ceny energií na světovém trhu.
Trumpovo nedělní sdělení přišlo dva dny poté, co oznámil dočasné zmírnění amerických sankcí na ruskou naftu, což vyvolalo pobouření evropských spojenců i Kyjeva.