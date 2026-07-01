Nový žebříček bourá český mýtus o vysokých daních. Předběhli nás i Slováci
- Kolik peněz si státy berou na daních ze svých ekonomik?
- Přehled daňového zatížení ekonomik členských států EU.
- Platíme v Česku vysoké, nebo nízké daně?
Nechat více peněz v ekonomice, nebo je vybrat na daních a odvodech a následně přerozdělit? To je jedna ze základních politických otázek, na které evropské státy odpovídají velmi rozdílně. Někde stát přes veřejné rozpočty přerozděluje téměř polovinu výkonu ekonomiky, jinde je jeho zásah výrazně menší.
Žebříček vychází z dat Eurostatu za rok 2024 a ukazuje podíl vybraných daní a sociálních odvodů na HDP. Nejde tedy o srovnání samotných daňových sazeb, ale o to, kolik peněz stát skutečně vybere v poměru k velikosti své ekonomiky. Právě tento ukazatel se běžně používá pro srovnání celkového daňového zatížení zemí.
10. Estonsko
Daňové zatížení ekonomiky: 36,1 % HDP
Pobaltský digitální tygr patří do desítky zemí EU s nejnižším daňovým břemenem. Estonsko je známé jednoduchým a přehledným daňovým systémem. Firmy zde například neplatí daň z ponechaného a reinvestovaného zisku. Zdanění přichází až ve chvíli, kdy zisk rozdělují, typicky formou dividend. Tento model je jedním z důvodů, proč je země atraktivní pro podnikatele, zahraniční investory i startupy. Na celkové daňové kvótě se výrazně podílí sociální daň placená zaměstnavatelem a také vysoký podíl spotřebních daní včetně DPH.
9. Slovensko
Daňové zatížení ekonomiky: 36,0 % HDP
Naši východní sousedé se s celkovým zdaněním drží v první desítce zemí EU s nejnižším daňovým břemenem. Podobně jako v Česku tvoří významnou část daňových a odvodových příjmů povinné platby do sociálního a zdravotního systému, které výrazně prodražují cenu práce. Slovenská vláda se navíc kvůli konsolidaci veřejných financí v posledních letech uchýlila k novým či vyšším odvodům a daním, včetně bankovní daně a vyšších zdravotních odvodů. To může v dalších letech zvyšovat podíl vybraných daní a odvodů na výkonu ekonomiky.
8. Lotyšsko
Daňové zatížení ekonomiky: 35,5 % HDP
Malá a otevřená lotyšská ekonomika se opírá o moderní daňový systém, jehož výrazným specifikem je zdanění firem. Podobně jako v Estonsku firmy neplatí daň z reinvestovaného zisku. Daň přichází až ve chvíli, kdy je zisk rozdělen, například formou dividend. Tento model má podporovat ponechávání zisků ve firmách a další investice do rozvoje podnikání. Celkové daňové zatížení pak dotváří mimo jiné progresivní daň z příjmu fyzických osob, která činí 25,5 % u ročního příjmu do 105 300 eur a 33 % nad tuto hranici, a také standardní sazba DPH ve výši 21 %.
7. Maďarsko
Daňové zatížení ekonomiky: 35,3 % HDP
Maďarsko boduje v žebříčku nízkého zdanění především díky nejnižší standardní sazbě daně z příjmů právnických osob v celé EU, která činí pouhých 9 %. Země se v předchozích letech za vlád Viktora Orbána snažila profilovat jako výrobní a investiční centrum střední Evropy, tento model se ale v posledních letech vyčerpal a ekonomika se potýká se slabým růstem i napjatými veřejnými financemi. Nízkou korporátní daň navíc stát vyvažuje extrémně vysokou základní sazbou DPH ve výši 27 %, která je nejvyšší v EU, a také řadou speciálních sektorových daní dopadajících například na banky, maloobchod či energetiku.
Nová vláda Pétera Magyara nicméně avizuje širší daňovou reformu. Mimo jiné chce otevřít i kontroverzní zvláštní maloobchodní daň zavedenou za Orbána.
6. Česko
Daňové zatížení ekonomiky: 35,0 % HDP
Česko si v evropském srovnání dlouhodobě drží pozici země s jedním z nižších celkových daňových zatížení v EU vzhledem k velikosti HDP, čímž do značné míry boří domácí mýty o vysokých daních. Ekonomicky stabilní stát se opírá primárně o silnou průmyslovou výrobu, což s sebou ale aktuálně nese výzvy v podobě drahých energií a výrazné závislosti na vývoji v Německu.
I přes rozpočtové schodky z posledních let si Česko zachovává relativně nízké celkové zadlužení. K solidnímu umístění v žebříčku přispívá nastavení hlavních daní: základní sazba DPH činí 21 %, snížená 12 %, firmy odvádějí 21 % a fyzické osoby 15 %, respektive 23 % u vysokých příjmů. Skutečnou brzdou a důvodem, proč tuzemská daňová kvóta není ještě nižší, zůstává především velmi vysoké odvodové zatížení práce.
5. Litva
Daňové zatížení ekonomiky: 33,3 % HDP
Litva potvrzuje, že Pobaltí patří v evropském srovnání k regionům s nižším celkovým daňovým zatížením. Stát zde na daních a sociálních odvodech vybírá výrazně méně, než činí průměr Evropské unie. Neznamená to však automaticky nízké zatížení práce: u zaměstnanců hrají významnou roli daň z příjmu i sociální pojištění. Konkurenční výhodou země je spíše kombinace relativně nízké celkové daňové zátěže, vstřícného prostředí pro podnikání a aktivní podpory technologického a fintech sektoru. Právě díky tomu se Litva v posledních letech vypracovala mezi viditelná evropská centra finančních technologií.
4. Bulharsko
Daňové zatížení ekonomiky: 30,5 % HDP
Bulharsko patří mezi evropské státy s nejnižším celkovým daňovým zatížením. Země sází na jednoduchý systém a rovnou daň z příjmů fyzických i právnických osob ve výši 10 %. Tento model je atraktivní pro firmy i část zaměstnanců, zároveň ale jen omezeně pomáhá korigovat sociální nerovnosti, protože zdanění práce postrádá výraznější progresi. Nízké daňové břemeno pomáhá držet nejen nízké zdanění příjmů, ale i relativně omezený výběr daní a odvodů v poměru k výkonu ekonomiky. Výsledkem je, že Bulharsko má čtvrté nejnižší celkové daňové zatížení v Evropské unii.
3. Malta
Daňové zatížení ekonomiky: 29,3 % HDP
Malta je známou evropskou základnou pro herní průmysl a finanční služby. Ačkoliv oficiální sazba korporátní daně dosahuje vysokých 35 %, zdejší systém plného započtení daně a následných vratek umožňuje u části firem a způsobilých akcionářů snížit efektivní zdanění distribuovaného zisku až na 5 %. Právě tato kombinace vysoké papírové sazby a nízkého reálného zatížení dělá z Malty specifický případ evropského daňového systému. Stát tak v poměru k velikosti své silně internacionalizované ekonomiky vybírá na daních a odvodech relativně málo peněz.
2. Rumunsko
Daňové zatížení ekonomiky: 28,8 % HDP
Rumunsko vybírá na daních a odvodech v poměru k výkonu ekonomiky méně než téměř všechny ostatní členské země EU. Systém stojí mimo jiné na rovné 10% dani z příjmů fyzických osob a na relativně nízké 16% sazbě daně z příjmů právnických osob. Specifickou roli hraje také režim pro mikropodniky, které mohou za splnění podmínek platit daň z obratu místo klasické daně ze zisku. Od roku 2026 se u nich uplatňuje jednotná sazba 1 %. Slabším místem rumunského modelu zůstává vysoké odvodové zatížení práce, zejména u zaměstnanců s nižšími příjmy. Celkově však zůstává výběr daní a odvodů vůči HDP v Rumunsku mimořádně nízký.
1. Irsko
Daňové zatížení ekonomiky: 22,4 % HDP
Irsko má v evropském srovnání mimořádně nízké daňové břemeno. Země dlouhodobě láká firmy i díky příznivému daňovému prostředí: standardní sazba korporátní daně na obchodní zisky činí 12,5 %, i když u velkých nadnárodních skupin se dnes uplatňuje minimální efektivní sazba 15 %. Poměr vybraných daní a odvodů k HDP je nicméně zkreslený tím, že irské HDP výrazně navyšují zisky a účetní operace nadnárodních společností, které přes zemi vykazují část svých evropských zisků a aktivit. Daňové příjmy Irska proto nejsou malé, v poměru k takto nafouknutému HDP se ale jeví jako mimořádně nízké.