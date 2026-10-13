Světová ekonomika roste rychleji, než se čekalo. Česko dostalo horší prognózu
- Růst světové ekonomiky letos zpomalí na 3,1 procenta z loňských 3,5 procenta. Předpověděl to v terý Mezinárodní měnový fond (MMF) v podzimním hospodářském výhledu.
- Odhad letošního růstu však mírně zlepšil ze tří procent, která předpovídal v červencové aktualizaci jarního výhledu.
- Výhled české ekonomiky na letošní i příští rok MMF zhoršil.
„Světová ekonomika opět projevuje svou odolnost," uvedl MMF. „Aktivita se v prvním pololetí vyvíjela lépe, než se očekávalo, a to navzdory pokračující válce na Blízkém východě a negativním dopadům napětí v obchodních vztazích," dodal. Upozornil rovněž, že hospodářskou aktivitu podpořily rozsáhlé investice související s rozvojem umělé inteligence (AI).
Fond také poukázal na značné rozdíly v hospodářském vývoji jednotlivých zemí. Relativně dobře se daří zemím, které pociťují pouze omezené dopady konfliktu na Blízkém východě a které těží z investic do AI. Velkým potížím naopak čelí ekonomiky, které dovážejí energii a které z investic do AI výrazněji neprofitují. „Do této skupiny patří řada nízkopříjmových a zranitelných zemí, což zvyšuje riziko, že nynější šoky prohloubí příjmové rozdíly mezi zeměmi," upozornil MMF.
Fond předpokládá, že růst ekonomiky Spojených států bude v letošním roce stejně jako vloni činit 2,3 procenta. Toto tempo růstu by si podle MMF měla největší světová ekonomika udržet rovněž v příštím roce.
Česku MMF zhoršil výhled
MMF také předpověděl, že růst ekonomiky eurozóny letos zpomalí o jednu desetinu procentního bodu na 1,1 procenta. V příštím roce by se pak mělo jeho tempo vrátit na loňských 1,2 procenta. V Německu letos hospodářský růst podle fondu výrazně zrychlí na 1,3 procenta z loňských 0,2 procenta, zatímco ve Francii by měl zpomalit na 0,4 procenta z 0,9 procenta.
Prognózu růstu tuzemského HDP pro letošní rok MMF snížil z jarních 2,2 na 1,8 procenta, pro příští rok pak z 2,2 na 1,9 procenta. Česká ekonomika by tak letos měla růst rychleji než slovenská, ale pomaleji než polská či maďarská. Fond zároveň očekává, že tuzemská inflace letos klesne na 2,1 procenta, v příštím roce však opět zrychlí na 2,8 procenta. Jeho výhled hospodářského růstu je pesimističtější než srpnová prognóza českého ministerstva financí.
V Číně očekává MMF v letošním roce zpomalení hospodářského růstu na 4,5 procenta z loňských pěti procent. V příštím roce by pak měl růst druhé největší ekonomiky světa zvolnit na čtyři procenta. Růst ruské ekonomiky letos podle MMF zpomalí na 0,9 procenta z loňského jednoho procenta. V příštím roce by se měl ruský HDP zvýšit rovněž o 0,9 procenta.