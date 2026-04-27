25_5_2026__Konference: Česko {bez} předsudků
Budoucí konkurenceschopnost Česka nebude stát jen na technologiích a investicích, ale především na kvalitě myšlení lidí, kteří vedou týmy, firmy nebo instituce. V době rychlých změn a nedostatku talentů rozhoduje schopnost leadershipu dělat rozhodnutí bez nevědomých mentálních zkratek a otevřeně pracovat s různými perspektivami.
Termín: 25. 05. 2026 (celý den)
Místo: Kongresové centrum Praha
Kapacita: 500+ účastníků | 4 tématické bloky | 10+ špičkových řečníků
Na co se můžete těšit?
- Byznysová cena předsudků: Hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil ukáže, že předsudky jsou měřitelný náklad, který brzdí výkon firem.
- Vláda mentálních zkratek: Mezinárodní expertka Esther Mollema vysvětlí, jak náš mozek v milisekundách rozhoduje o tom, komu věříme.
- Leadership v realitě: Panelové diskuse s Věrou Jourovou, Michalem Pěchoučkem nebo Petrem Dvořákem o tom, jak vystoupit z mentality „to nejde“.
- Psychologie změny: Radvan Bahbouh se zaměří na to, proč bez změny vlastního vnímání nefunguje žádná systémová změna.
- Praktický mentoring: Odpolední diskuse u kulatých stolů (max. 8 lidí), kde můžete řešit konkrétní situace z praxe.
Mediálním partnerem konference je deník e15 a klubovým partnerem je elite15, který do programu přináší vlastní obsahovou linku zaměřenou na aktuální společenská témata:
- Panel: „Když se předsudky stanou normou“. Moderátorka e15 Flow Veronika Jonášová povede debatu s hosty Věrou Jourovou, Michalem Pěchoučkem a Petrem Dvořákem.
- Expertní mentoringový stůl: „Bezpečnost jako součást udržitelnosti?“ Diskusi povede Jan Novotný, zástupce šéfredaktora e15, se speciálním hostem.
Diskuse otevře otázku, zda není dosavadní pohled na ESG zatížen předsudky, které podceňují význam bezpečnosti a odolnosti. Zaměří se na to, jak předsudky formují naše vnímání bezpečnosti a obrany i jejich role ve společnosti a ve firmách.
Zatímco ještě nedávno byla bezpečnost vnímána spíše jako okrajové téma mimo hlavní ESG rámec, současná geopolitická realita ji posouvá do centra strategického uvažování. Výdaje na obranu v Evropě výrazně rostou jako reakce na dlouhodobý deficit i aktuální vývoj.
Mění se tím i optika firem: bezpečnost a stabilita přestávají být samozřejmostí a stávají se jednou z podmínek pro naplňování dalších cílů udržitelnosti.
