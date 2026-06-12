Kauza čipu Tachyum graduje. Zakladatel firmy Danilák vyhrožuje kontakty na syna Donalda Trumpa
- Slovenský startup slibující revoluční procesory čelí nucené likvidaci, zatímco jeho brněnská pobočka již de-facto ukončila provoz.
- Projekt Prodigy se potýká s neustálými odklady a narůstajícími dluhy, které musela firma po tlaku e15 narychlo urovnávat.
- Navzdory proklamacím o převratné technologii firma dosud nezvládla ani testovací výrobu a marně bojuje o přízeň nových partnerů.
S údajně revolučním čipem ze Slovenska, na kterém pracovali i Češi, to vypadá neslavně. Na firmu Tachyum, která slibovala výkonem porazit budoucí generace čipů Nvidia nebo Intel, byl podán návrh na nucenou likvidaci. Česká pobočka, která v Brně zajišťovala výzkum a vývoj, už v likvidaci je, požádal o ní sám mateřský podnik.
Zakladatel a výkonný ředitel Tachya Radoslav Danilák se stále snaží čeřit vody a investorovi, který podal likvidační návrh, měl podle prohlášení tohoto investora hrozit tím, že se zná s Donaldem Trumpem juniorem, což by mohlo být politické a právní důsledky. Danilák ponechal dotazy redakce k těmto tvrzením bez reakce.
Revoluční čip na papíře
Tachyum už několik let slibuje dodat na trh univerzální procesor Prodigy, který by dle prohlášení společnosti měl výkonem a nízkou spotřebou porážet modely od zavedených gigantů v oboru a pohánět například datacentra pro umělou inteligenci. Firma ale neustále odkládá byť jen výrobu testovacích vzorků, neustále mění specifikace a prezentuje údajné úspěchy v simulacích a podobně.
Tachyum založil Radoslav Danilák, slovenský odborník na čipy, který pracoval například pro Nvidii a v minulosti prodal své dvě firmy, jedna z nich dodávala čipy třeba do MacBooků od Applu. Díky této historii se v minulosti těšil důvěře investorů. Obraz nicméně s neustálými odklady vydání začal upadat.
Jak už e15 dříve informovala, Tachyum v Brně dlužila na mzdách zaměstnancům, ti tak podali návrh na insolvenci. Podnik také na Slovensku dluží na odvodech státu a kvůli dluhům na nájmu se musel vystěhovat z kanceláří. Brněnští zaměstnanci nakonec insolvenční návrh stáhli, protože Tachyum po publikování textů e15 dluhy urovnala.
Pobočka v Česku i tak končí, v červnu vstoupila do likvidace. Společnost v oficiálním prohlášení uvedla, že je to kvůli „výzvám ohledně talentů.“ Zní to jako pokus o maskování reality. Firma uzavření pobočky svádí na nedostatek odborníků v oboru. Ti ale podle informací e15 pro Tachyum pracovat nechtějí, protože společnost doprovází velmi špatné renomé. Tachyum doplnila, že konec pobočky v Brně nemá dopady na běžné fungování firmy.
Investor, který neposlal peníze
Ještě větším problémům čelí centrála Tachyum Ltd. zapsaná na Kajmanských ostrovech, která drží duševní vlastnictví a další aktiva. Americká investiční společnost BWB na Tachyum podala návrh na nucenou likvidaci. BWB je jedním z hlavních investorů, který Tachyu poskytl 11,9 milionu dolarů ve formě konvertibilní půjčky. Zástupci BWB tvrdí, že je Tachyum insolventní. Danilák prý také nepravdivě informoval o skutečném dění.
Tachyum v loňském roce oznámila, že získala dalšího investora, který poskytne 220 milionů dolarů. Měl se také zavázat k odběru čipů za půl miliardy dolarů. Jméno investora původně nebylo specifikováno. Nyní vyšlo najevo, že jde o společnost SMP Technology. Ta prostředky doposud neposkytla, stejně jako vyjádření. Tachyum se nyní peníze snaží získat právní cestou.
„Navzdory těmto zpožděním zůstávají technologická aktiva, intelektuální vlastnictví a inženýrské kapacity na silné úrovni,“ vzkázala Tachyum v prohlášení.
Případné doručení čipu na trh je ale stále v nedohlednu. Firma neudělala ani takzvaný tape-out, tedy testovací várku. Jelikož by údajně chtěla vyrábět u TSMC, světové jedničky na trhu, nemá šanci získat případné volné sloty rychle. TSMC je plně vytížená klienty typu Apple, Nvidia, AMD a podobně. Tachyum navíc nadále mění specifikace čipu, což neznačí připravenost na výrobu a prodej.
Autor tohoto textu mluvil s bývalými zaměstnanci Tachya, podle nichž ve firmě skutečně existují jisté inženýrské znalosti, ale výrazně vázne exekuce, dodržování termínů, komunikace vůči zaměstnancům a tak dále.
Tachyum se podle všeho bude snažit s BWB bojovat. Tvrzení o insolventnosti se snaží vyvracet. Letos chce zajistit nové finanční prostředky a „učinit kroky ve vývoji, který by umožnily tape-out.“