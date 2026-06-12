Patek Philippe otevřel nový butik na Pařížské. Praha se zařadila mezi elitu Evropy
- Patek Philippe otevřel na Pařížské 6 plnohodnotný butik a zařadil Prahu mezi několik vybraných evropských měst.
- Zájem o sběratelské hodinky roste i mezi mladší klientelou, která se stále více zaměřuje na techniku, historii a investiční hodnotu modelů.
- Na některé komplikované kusy se čeká roky a značka si pečlivě vybírá nejen partnery, ale i samotné majitele hodinek.
Cesta některých hodinek od výrobce do prodejní vitríny může trvat roky. Tak je tomu například u vybraných kusů z kolekce Patek Philippe Grand Complications, u níž vznikají desítky součástek ručně, ladí se zvuk i přesnost a finální podobu kontroluje samotné vedení švýcarské manufaktury. Výsledkem jsou hodinky, které se nekupují impulzivně, ale i zákazníci si s rozhodnutím dávají načas. Mnohdy se za nimi do obchodů vracejí opakovaně, studují jejich techniku a na svůj kus pak čekají měsíce, nebo zase další roky.
Pět vyvolených měst
Zázemí pro takovou promyšlenou investici se aktuálně otevřelo v Pařížské ulici v Praze. Podle Tamary Kotvalové, majitelky společnosti Carollinum, přichází otevření nové specializované prodejny Patek Philippe v době, kdy zájem o sběratelské hodinky roste nejen mezi tradiční klientelou, ale i mezi mladšími investory. „Klienti se také stále víc vzdělávají a více rozumějí tomu, proč je hodinářský obor tak ojedinělý,“ říká Kotvalová.
Nový prostor, jež Carollinum otevřelo, se od původní pražské prodejny této značky liší nejen velikostí, prodejní plocha je zhruba dvojnásobná, ale také svým postavením. Zatímco dříve šlo o autorizovaného prodejce, nyní má prodejna status plnohodnotného butiku značky, což může do budoucna napomoci lepší dostupnosti modelů. Praha se tak přidává k pouhým pěti městům Evropy, kde značka takto působí. „Nedělají žádná neuvážená rozhodnutí, investují jen do míst, kde klient ocení výjimečnou a uměleckou hodinářskou hodnotu jejich hodinek a složitých mechanismů. Praha momentálně splňuje ty nejnáročnější požadavky a podmínky,“ uvádí majitelka.
Konkurz na zákazníka
Butik nabízí jak současné kolekce, tak omezený výběr komplikovaných modelů, které patří mezi nejvyhledávanější položky na sekundárním trhu. Právě komplikace, jako jsou věčné kalendáře nebo minutové repetice, dlouhodobě drží hodnotu chronometru a často ji i zvyšují. Zájem o tyto modely ale převyšuje nabídku, což z nich dělá exkluzivní zboží. „Majitele hodinek se zvukovou funkcí zvanou minutová repetice si vybírá prezident značky Thierry Stern. Takových hodinek vyrobí jen velmi omezené množství,“ doplňuje Kotvalová.
Značka Patek Philippe prověřuje, s jakou klientelou pracují její partneři a zda tito klienti ke značce přistupují s dostatečnou znalostí a vážností. Nestačí mít zájem o koupi, důležité je, jak kupující o hodinkách přemýšlejí a jak budují svou sbírku. „To, jak kvalitní máte klienty, je zásadní. Značka hodnotí jejich chuť investovat, ale i to, jakou mají znalost a povědomí o značce a zda budují své sbírky s rozumem i citem,“ konstatuje.
Otevření butiku současně ukazuje na dlouhodobou snahu značky řídit distribuci a budovat přímější vztah se zákazníky. V segmentu, kde hraje roli nejen produkt, ale i servis a důvěra, jde o klíčový faktor. „Patek nepotřebuje influencery, jeho komunikace stojí na tradici a mezigenerační hodnotě. Hodinky nevlastníte, spíše je opatrujete pro další generace,“ dodává Kotvalová.