Fond rodiny Meinlů hlásí zhodnocení přes 30 procent a expanduje. Po Praze a Budapešti nakupuje v Berlíně
The Julius Fund v loňském roce zhodnotil prostředky investorů o 31,85 procenta v korunové třídě, čímž výrazně překonal svůj dlouhodobý cíl.
Za vysokým výnosem stojí růst hodnoty aktiv společnosti Julius Meinl Living, která v centrech měst buduje a provozuje prémiové hotely.
Skupina loni expandovala nákupem nemovitosti v Budapešti a letos vstoupila do Berlína, přičemž v příští dekádě plánuje působit v 15 evropských městech.
Fond kvalifikovaných investorů The Julius Fund uzavřel svůj první kalendářní rok s čistým zhodnocením 31,85 procenta v korunové třídě a 36,99 procenta v eurové třídě. Ke konci roku 2025 spravoval fond prostředky investorů v celkovém objemu přes 286 milionů korun. Výsledky fondu jsou navázány na hospodaření společnosti Julius Meinl Living, do jejíchž akcií fond primárně investuje a v níž rodina Julia Meinla drží vlastní kapitál ve výši 1,5 miliardy korun.
Za loňským nárůstem hodnoty stojí především přecenění nemovitostního portfolia a provozní výnosy hotelů v Praze a Budapešti. Čistá hodnota aktiv (NAV) společnosti Julius Meinl Living ke konci roku 2025 stoupla meziročně o 20,7 procenta na 1,752 miliardy korun. Strategie skupiny je založena na nákupu nemovitostí v centrech evropských měst, jejich přestavbě na prémiové hotely a následném dlouhodobém provozování pod vlastní značkou.
Skupina v posledních dvou letech zrychlila akviziční činnost. Po nákupech budov v Bukurešti (2024) a Budapešti (2025) letos uskutečnila svou první transakci v západní Evropě, konkrétně v Berlíně. Cílem je v horizontu deseti let rozšířit působnost do více než 15 evropských měst. Kapitál od externích investorů fondu slouží spolu s prostředky rodiny Meinlů a bankovním financováním k nákupu dalších objektů.
Vedení fondu i přes loňský nadprůměrný výsledek ponechává dlouhodobý cílený výnos v pásmu 13 až 16 procent ročně. Podle Roberta Kohna z dozorčí rady Julius Meinl Investment SICAV k optimismu přispívá jak výkonnost již otevřených hotelů, tak probíhající expanze do nových lokalit. Aktuálně skupina spoléhá na kombinaci výnosů z ubytovacích služeb a nárůstu tržní hodnoty vlastněných budov.